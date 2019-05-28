加拿大绿党呼吁停止进口外国石油，只用阿省石油

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加拿大的绿党呼吁加拿大停止进口外国石油。

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绿党领袖伊丽莎白·梅 （Elizabeth May ）表示，要挽救世界，加拿大需要在本世纪中叶之前停用石油，同时，她希望加拿大现在应该尽快停止进口外国石油。

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保守党有类似政策

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让加拿大的能源 “独立”，绿党的这一呼吁，保守党领袖安德鲁·谢尔（Andrew Scheer）在保守党的经济和气候战略中也提出过。

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谢尔的计划是在加拿大各地建设简单易行、能把阿尔伯塔省的石油运往其他地区的管道, 让加拿大到2030年实现不再进口外国石油。

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谢尔认为这将为加拿大的油砂找到更多的国内市场，以增加油砂的产量。

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伊丽莎白·梅的计划是停止进口外国石油，直到加拿大完全摒弃使用石油。

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她说，如果我们还得使用化石燃料，那就应该用自己的化石燃料。

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绿党受支持率上升

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近来绿党的受支持率不断提升，由此可以看出加拿大选民对气候问题越来越关注。

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五月初在温哥华岛对联邦议员的一次补选中，绿党候选人保罗·曼利当选，成为绿党进入联邦议会的第二位议员，之前绿党在议会中只有领袖伊丽莎白·梅。

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自由党和新民主党也在密切关注绿党的崛起，本月早些时候，在保罗·曼利当选后，自由党和新民主党都纷纷推出了类似动议，把气候变化作为在众议院讨论的紧急事宜。

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伊丽莎白·梅表示，绿党的人气上升，推动了其他党派不得不重视气候变化政策，这非常好。

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加拿大进口石油

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加拿大每天进口约100万桶石油，而加拿大自己的产量是其4倍。

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加拿大的石油生产商其实完全能够满足国内市场的需求，但存在两个问题，一是在石油资源丰富的西部到东部的炼油厂之间没有足够的输油管道，即使有了管道，能够处理阿尔伯塔省油砂的炼油厂也是规模有限。

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绿党领袖伊丽莎白·梅表示，根据目前的情况，加拿大停止进口外国石油显然不会在一夜之间发生。

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自由党政府的批评人士表示，要把加拿大的石油从西运到东，就需要建立新的管道，但绿党坚决反对建立任何新的管道，并认为只要加拿大在其铁路服务中投入更多资金，原油可以通过铁路运输。

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绿党领袖伊丽莎白·梅说，绿党是 “唯一一个设立了能让人类文明生存的计划的政党”。

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她说，这不是加拿大人在选择生活方式的问题，而是人类都处于危险之中。

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绿党的气候政策还要求加拿大在 2030 年前减少温室气体排放量，到 2050 年将排放量降至零。

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（Mia Rabson / CBC）

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