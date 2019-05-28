谁先眨眼：美中都说不急于达成协议

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美国总统特朗普在访问日本时表示，美国还没有做好与中国签署贸易协议的准备；不过他并没有把话说死，而是说美中两国可能会在将来的某一天谈判达成贸易协议。

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特朗普还暗示中国方面误判了美国的立场，现在可能已经明白十几天前几乎已经达成的协议其实是最好的结果。特朗普还说他不相信中国方面有能力承受长期支付高额关税的负担。

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在这之前，中国也为重新开始实质性贸易谈判开出条件，这就是美国方面必须改正过去的错误、停止一边挥舞关税大棒一边要中国坐下谈判的高压手段。

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在美国对中国价值2千亿美元进入美国市场的商品征收10%惩罚性关税的情况下，美中两国进行了长达几个月的贸易谈判、以避免贸易战的恶化。

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5月初在已经接近达成协议的情况下中方突然要求重新谈判过去似乎已经谈妥的问题。失去耐心的美国总统特朗普下令把关税税率提高到25%，并开始准备对剩下的3千亿美元进入美国市场的中国商品征收惩罚性关税，中美贸易战正式升级。

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