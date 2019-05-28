黄牛真牛！Raptors决赛段票价已炒到6万

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NBA职业篮球俱乐部决赛阶段争夺冠军7战4胜的比赛星期四在多伦多的Raptors队和Golden State Warriors之间开打。

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多伦多Raptors队的粉丝们对此是既高兴又犯愁。高兴的是自己钟爱的球队首次进入争夺NBA冠军的决赛，犯愁的是进赛场看比赛的票价已经被炒上天。

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星期一晚上加东时间六点NBA官方售票商Ticketmaster开始网上销售决赛阶段首场比赛的门票，30分钟后门票已被销售一空。

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再想购买门票只能上二手门票网站。

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一般的NBA淘汰阶段比赛的门票在1百到1200加元之间，而这次StubHub网站一开盘其883.19加元最便宜的门票就已经售罄；剩下的性价比最高的门票是每张8832加元到10889加元，一次要买两张门票；而最好席位门票的价格是60487加元两张门票。

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另一个二手门票网站SeatGeek’s最便宜的门票是每张1113加元，票价最高的是每张13174加元、一次要买两张。

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Raptors铁杆粉丝Darren Bondy说，他等了一辈子才等到Raptors打入NBA决赛，但票价被炒得这么高、他只有卖房子才买得起门票。

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RCI with Desmond Brown · CBC News

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