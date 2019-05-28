马来西亚也要把塑料垃圾送回加拿大

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在菲律宾之后，马来西亚成为要求加拿大把其出口的垃圾运回加拿大的第二个亚洲国家。

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无独有偶

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星期二，马来西亚政府官员打开一个从加拿大运来的海运集装箱后发现里面全是印有加拿大主要超市连锁店商标的塑料袋和加拿大知名食品加工公司的塑料包装，比如Loblaws, No Frills, Walmart， Costco，Dempster’s 和 Schneiders。

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在发现这些这些来自加拿大的集装箱装的不是常规回收塑料材料、而是既肮脏、又无法用常规办法回收处理的塑料垃圾后，马来西亚环境部长Yeo Bin Yee告诉加拿大广播公司电视新闻摄制组说，加拿大应该把这些垃圾运回去，这是不负责任的出口塑料垃圾、而且是臭不可闻的家庭垃圾，加拿大人也应该为此感到气愤，并要求自己的政府采取有效措施监控垃圾回收项目。

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在马来西亚之前，菲律宾也为来自加拿大的上百个集装箱垃圾与加拿大政府打了几年的官司，甚至召回驻加拿大大使以示抗议、并说要把这些垃圾集装箱装上轮船送还给加拿大。现在，加拿大政府终于承诺要把这些塑料垃圾运回加拿大，第一批六十多个塑料垃圾集装箱定在5月底起运。

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回收项目的先天不足

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目前还不清楚这些塑料垃圾是否来自加拿大城市的废品回收项目，也不知道是哪个公司把这些垃圾海运出口到马来西亚的。

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即便这些塑料垃圾来自加拿大城市的废品回收项目，估计加拿大城市居民在把这些塑料垃圾放到蓝色回收箱时不会想到这些回收利用的塑料包装材料会被运到横跨太平洋的亚洲国家，更不会想到这些塑料垃圾还会被运回加拿大，而且加拿大还会为此背上骂名。

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当马来西亚政府官员打开来自加拿大、美国、中国、日本和沙特阿拉伯的集装箱进行检验时，有一百多名马来西亚和不少国家的记者在场。

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马来西亚有50个有政府颁发许可证的塑料垃圾回收处理公司，这些公司有权从加拿大等西方国家进口塑料垃圾进行回收处理。但有专家估计马来西亚还有几百个没有许可证、或者是在有许可证的公司保护伞下经营的小公司、作坊在进行塑料垃圾处理工作，这些公司绝大部分不受环保法规的约束。

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出口污染

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据马来西亚政府的估计，那些地下经营的塑料垃圾处理公司所谓的回收处理办法不过是把这些塑料垃圾倾倒到江河里、埋在土里、或是烧掉；结果是造成严重的水源、空气和土壤污染。

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过去多年来中国是西方国家塑料垃圾和工业垃圾的处理国，几乎是来者不拒。但在越来越恶化的水源、空气和土壤污染的情况下，中国政府从2017年开始禁止塑料垃圾进口中国。

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这让加拿大这样的西方国家一时塑料垃圾堆积如山。看到商业机会的中国一些塑料垃圾处理企业开始把生意转到马来西亚、菲律宾和泰国这样的亚洲国家，与当地的垃圾处理公司一道在这些亚洲国家大量接收来外国的塑料垃圾。

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塑料包装材料回收处理是一年几十亿美元的行业，但只有一些高价值的塑料包装材料才有回收利用的价值，而回收利用这些塑料垃圾的处理能力主要集中在美国。

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治本清源

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统计数字显示，加拿大人产生的塑料垃圾中只有11%被回收，这些回收上来的塑料垃圾绝大部分被送到遥远的亚洲国家处理。

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加拿大一些环境保护组织呼吁，在塑料垃圾回收处理问题多多的情况下，最好的解决办法是大幅度减少消费商品的塑料包装。

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RCI with David Common · CBC News

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