BC 省沿岸不断发现死鲸

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在加拿大不列颠哥伦比亚省 （BC）沿岸，又发现 3 条死亡的灰鲸 （grey whales ），从而使过去两个月内BC省沿岸的死亡灰鲸达到5条。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国国家海洋和大气管理局（NOAA） 说，加上刚刚发现的 3 条，今年到目前为止，在加利福尼亚和阿拉斯加之间的西海岸已经总共发现了60 多条灰鲸。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大渔业和海洋组织表示，在加拿大 BC 沿岸发现的 5 条死鲸中，最新发现的 3 条是在 Haida Gwaii，另外 2 条是一条在维多利亚市附近，一条在温哥华岛的西海岸。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大的海洋哺乳动物专家正在 Haida Gwaii 地区工作，调查灰鲸的死因。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

早些时候有报道说，有分析家认为西海岸的灰鲸死亡与北极海域海水升温有关。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC，RCI ）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada