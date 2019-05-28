加拿大政府提出新计划，保护野生鲑鱼

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大西洋野生鲑鱼储量下降，加拿大渔业和海洋部门官员认为，需要采取大规模协调行动来恢复野生鲑鱼储量。

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加拿大联邦政府本周一（5月27日）公布了一项维持和恢复野生鲑鱼储量的 3 年计划。

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在这个2019 – 2021年大西洋野生鲑鱼保护行动计划中，包括联邦与省政府、原住民社区、渔业组织和其他合作伙伴的合作安排，并推出 4 个新的研究项目。

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大西洋鲑鱼联盟 （ la Fédération du saumon atlantique）、达尔霍西大学 （Université Dalhousie）、阿卡迪亚大学 （Université Acadia ）和新不伦瑞克大学 （Université du Nouveau-Brunswick）的研究人员将对海洋监测、野生鲑鱼的死亡地点和原因、气候变化对野生鲑鱼产生的影响等联合开展研究。

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加拿大渔业和海洋部长Jonathan Wilkinson 表示，新的行动计划将能够保护野生鲑鱼的生存。

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（Radio Canada）

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