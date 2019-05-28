杀死患老年痴呆症妻子的魁省男子获刑两年

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魁北克省高等法院星期二（5月28日）对一起受到广泛关注的杀妻案作出判决：58岁的蒙特利尔市男子米歇尔.加多特（Michel Cadotte）被以过失杀人罪判处2年差1天的有期徒刑。2017年2月，加多特在疗养院里用枕头闷死了患晚期阿尔茨海默症的妻子约瑟丽娜.里佐特（Jocelyne Lizotte）。

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加多特在自己的证词中说，他是因为不忍看着妻子继续受苦才杀死她。他曾在2014年应妻子的要求查询过如何申请安乐死，但被告知她的情况不合格。理由之一是她已经不具备足够的判断力来做出决定。这在魁省法律中是关键条件。

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主审法官狄萨尔沃（Hélène Di Salvo）在宣布判决后说，这是她的法官生涯中最艰难的决定。她相信加多特爱着妻子，不想看着她忍受痛苦。但是无论以什么样的名义，夺取他人生命的行为都应该受到惩处。

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加多特的辩护律师说，他在照顾妻子多年后劳累过度，杀妻决定受到严重的抑郁症影响。他们提出的刑期是6到12个月。

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检控方要求判他8年，目前还没有决定是否对今天的判决提出上诉。

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（RCI with CBC News, Claire Loewen, Radio-Canada, Romain Schué）

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