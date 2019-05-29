渥太华公交车事故又一伤残者状告市政府索赔1900万

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渥太华公交车事故中另一位失去双腿的女士向法院提出诉讼，要求市政府赔偿1900万加元。

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此事故发生在今年1月11日，那是一辆269路双层公交车，在从渥太华市区开往西部郊区的路上撞上公交车站。当时车上有26名乘客，其中3人死亡，23人受伤。

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马塞勒·史蒂文斯（Marcelle Stevens）是受重伤者之一。她坐在公共汽车的二层，被站台的顶棚挤碎了双腿。事故后她接受了多次手术，包括双腿截肢。5月21日，史蒂文斯，她的丈夫和两个男孩在法庭上提出了索赔陈述。

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史蒂文斯索赔1500万加元，另外还有200万元的惩罚性赔偿金。与此同时，她的丈夫和儿子也提出赔偿200万元，因为她的残疾影响到与他们的关系和对孩子的照顾。

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史蒂文斯的律师梅根·杰奎因（Meghan Hull Jacquin）说：“ 索赔的金额听起来很大，但任何人置于她的位置， 算一算她将失去的收入和今后她进行日常活动所需的开销，你就能理解。史蒂文斯不仅需要假肢，无障碍车辆，对住房的修改。而未来几十年，她还可能面临进一步的医疗费用。

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她的律师说，市政府承认此次事故是由于司机的疏忽，并已支付了部分预付款。这意味着被告方已经承认，‘受害人’的生命已经陷入混乱。她表示，希望看到此事能在庭外解决。

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在此之前， 另一位因此事故中双腿残疾的格温·朗贝尔（Gwen Lambert）女士已在2月份就向法庭提出起诉， 要求赔偿637万加元。

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