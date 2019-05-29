保守党领袖大选愿景演讲，抨击自由党把接收难民当“儿戏”

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目前离全国大选还有四个多月，但议会官方反对党保守党已开始预热， 向公众介绍竞选纲领和治国愿景。

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星期二，保守党领袖安德鲁·谢尔（Andrew Scheer）在多伦多发表了围绕移民主题的演讲。这是他对加拿大愿景的系列演讲五篇中的第一篇。演讲的题目是：“多样化中的一致”，主要围绕移民政策展开。

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他批评现任自由党政府未能阻止从美国越境进入加拿大的非法难民，认为这不仅破坏了加拿大过去接收难民一直秉承的基于同情、法治和人权的理念，也毁坏了加拿大公众对既有的难民制度的信任。 他说，这等于是把接收难民当成了‘儿戏’。

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谢尔说：“在这一点上我经常听到人们的议论， 其中就包括新移民。他们按照规则程序申请移民，以公平诚实的方式到达加拿大。但在自由党特鲁多政府执政这几年里，他们感觉受到了冒犯， 因为有那么多非法难民不用排队，利用漏洞，径直跨过边境线来到了加拿大”。

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在过去两年的时间里，已经有约4万名美国的非法移民避开加拿大在美国边境上的海关， 越境进入加拿大。而自由党一直未能采取有效的控制边界措施。

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谢尔在演讲中提到了保守党在过去执政期间努力缩短移民申请处理时间和减少积压方面的记录，并概括地概述了他的政府如果在今年秋天当选的一些措施。

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谢尔表示，保守党不会主观地设定移民配额，而是要以加拿大的最佳利益需要来每年修正。

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他说：“移民数字可能每年都会变化，我不打算对此进行政治辩论，更不希望把它当成一种拍卖品。这个数字需要根据加拿大的需求来确定，同样重要的是，我们也需要考虑到谁更需要来加拿大”。

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他在演讲中提到了保守党政府计划在移民政策上作出的改革， 包括：进一步维护和强调经济移民；改进语言培训，使新移民在经济和社会方面取得成功。

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谢尔说到：“提高对新移民中专业人员的认可程度，使他们更容易从事其专业工作，尤其是医生和工程师等加拿大紧缺的人才；为低技能的劳工提供能够成为永久居民的途径，确保他们得到公平的薪酬，并采取措施防止滥用工人”。

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针对这两年来加美边界上非法越境难民问题， 谢尔说：“我们将关闭第三国安全协议中的漏洞，以防止非法难民从美国进入加拿大；采取更多措施鼓励民间担保的难民”。他说保守党将采取针对性的措施，来恢复加拿大移民体系完整性和公平性，并支持能帮助推动加拿大经济发展的新移民政策。

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自由党发布新闻稿否定保守党移民政策

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而就在谢尔发表演讲之前，自由党移民部长艾哈迈德·胡森（Ahmed Hussen）发布了一份新闻稿， 其中抨击谢尔是赞同“极端右翼反移民言论，而这种言论在世界各地的右翼民粹主义政党中已经普遍存在”。

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胡森还针对保守党执政期间在移民问题上的做法，说保守党制定了“鲁莽”的削减计划，一刀切砍掉了几万名排队等待审核的移民申请，以至于被联邦法院称为“残忍和不寻常的做法”。

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新闻稿中还说保守党在移民政策上的一系列做法就是“从煽动恐惧和削减给难民的健康服务，到在广告中兜售虚假信息和彻底的阴谋论，加拿大人对此都心知肚明”。

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胡森的新闻稿中为自由党的移民政策辩护说，我们坚持通过增加投资吸引新移民，缩短等待时间和确保公平，使人们恢复了对加拿大移民制度的信心。“如今安德鲁·谢尔所提供的还是保守党旧的分裂方式。而加拿大人不想回到过去”。

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对此，谢尔说，这就是自由党特鲁多政府面对反对党和社会各界提出批评时的回应。他们以政治治分裂手法给人扣帽子或干脆进行人身攻击。

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他说：“批评者的动机只是想要更强有力的安全检查程序，或者减少非法进入加拿大的人数，但他们却遇到了一种仇恨力量的嘲弄”。

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谢尔说：“我们应该能够在这个国家的移民问题上进行辩论，而不会因此被执政者指责为种族主义者和偏执狂。自由党的做法是“危险的”，因为它会减少对“劣质党派”的合理批评。

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在对待难民的看法上，谢尔说他“深刻的坚信”要建立在普遍平等的基础上的，包括不同的种族、宗教、性别或性取向等问题。 在这些或其中某个因素上分高低的观念“绝对令人反感”。

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谢尔还谈到了他是如何受其母亲影响确立了要帮助那些最需要的人的信念。他的母亲几年前过世， 生前曾帮助叙利亚难民，认为他们是最弱势的群体。谢尔说，加拿大必须继续作为那些面临生命危险之人的避难所。

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