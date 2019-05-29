(Cole Burston/Canadian Press)

保守党领袖大选愿景演讲，抨击自由党把接收难民当“儿戏”

作者 亚明 |
china@rcinet.ca
星期三 29 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

目前离全国大选还有四个多月，但议会官方反对党保守党已开始预热， 向公众介绍竞选纲领和治国愿景。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期二，保守党领袖安德鲁·谢尔（Andrew Scheer）在多伦多发表了围绕移民主题的演讲。这是他对加拿大愿景的系列演讲五篇中的第一篇。演讲的题目是：“多样化中的一致”，主要围绕移民政策展开。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他批评现任自由党政府未能阻止从美国越境进入加拿大的非法难民，认为这不仅破坏了加拿大过去接收难民一直秉承的基于同情、法治和人权的理念，也毁坏了加拿大公众对既有的难民制度的信任。 他说，这等于是把接收难民当成了‘儿戏’。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谢尔说：“在这一点上我经常听到人们的议论， 其中就包括新移民。他们按照规则程序申请移民，以公平诚实的方式到达加拿大。但在自由党特鲁多政府执政这几年里，他们感觉受到了冒犯， 因为有那么多非法难民不用排队，利用漏洞，径直跨过边境线来到了加拿大”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Ryan Remiorz/Canadian Press)

在过去两年的时间里，已经有约4万名美国的非法移民避开加拿大在美国边境上的海关， 越境进入加拿大。而自由党一直未能采取有效的控制边界措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谢尔在演讲中提到了保守党在过去执政期间努力缩短移民申请处理时间和减少积压方面的记录，并概括地概述了他的政府如果在今年秋天当选的一些措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谢尔表示，保守党不会主观地设定移民配额，而是要以加拿大的最佳利益需要来每年修正。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说：“移民数字可能每年都会变化，我不打算对此进行政治辩论，更不希望把它当成一种拍卖品。这个数字需要根据加拿大的需求来确定，同样重要的是，我们也需要考虑到谁更需要来加拿大”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他在演讲中提到了保守党政府计划在移民政策上作出的改革， 包括：进一步维护和强调经济移民；改进语言培训，使新移民在经济和社会方面取得成功。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谢尔说到：“提高对新移民中专业人员的认可程度，使他们更容易从事其专业工作，尤其是医生和工程师等加拿大紧缺的人才；为低技能的劳工提供能够成为永久居民的途径，确保他们得到公平的薪酬，并采取措施防止滥用工人”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

针对这两年来加美边界上非法越境难民问题， 谢尔说：“我们将关闭第三国安全协议中的漏洞，以防止非法难民从美国进入加拿大；采取更多措施鼓励民间担保的难民”。他说保守党将采取针对性的措施，来恢复加拿大移民体系完整性和公平性，并支持能帮助推动加拿大经济发展的新移民政策。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自由党移民部长Ahmed Hussen (Adrian Wyld/The Canadian Press)

自由党发布新闻稿否定保守党移民政策

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而就在谢尔发表演讲之前，自由党移民部长艾哈迈德·胡森（Ahmed Hussen）发布了一份新闻稿， 其中抨击谢尔是赞同“极端右翼反移民言论，而这种言论在世界各地的右翼民粹主义政党中已经普遍存在”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

胡森还针对保守党执政期间在移民问题上的做法，说保守党制定了“鲁莽”的削减计划，一刀切砍掉了几万名排队等待审核的移民申请，以至于被联邦法院称为“残忍和不寻常的做法”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新闻稿中还说保守党在移民政策上的一系列做法就是“从煽动恐惧和削减给难民的健康服务，到在广告中兜售虚假信息和彻底的阴谋论，加拿大人对此都心知肚明”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

胡森的新闻稿中为自由党的移民政策辩护说，我们坚持通过增加投资吸引新移民，缩短等待时间和确保公平，使人们恢复了对加拿大移民制度的信心。“如今安德鲁·谢尔所提供的还是保守党旧的分裂方式。而加拿大人不想回到过去”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对此，谢尔说，这就是自由党特鲁多政府面对反对党和社会各界提出批评时的回应。他们以政治治分裂手法给人扣帽子或干脆进行人身攻击。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说：“批评者的动机只是想要更强有力的安全检查程序，或者减少非法进入加拿大的人数，但他们却遇到了一种仇恨力量的嘲弄”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

谢尔说：“我们应该能够在这个国家的移民问题上进行辩论，而不会因此被执政者指责为种族主义者和偏执狂。自由党的做法是“危险的”，因为它会减少对“劣质党派”的合理批评。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在对待难民的看法上，谢尔说他“深刻的坚信”要建立在普遍平等的基础上的，包括不同的种族、宗教、性别或性取向等问题。 在这些或其中某个因素上分高低的观念“绝对令人反感”。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

谢尔还谈到了他是如何受其母亲影响确立了要帮助那些最需要的人的信念。他的母亲几年前过世， 生前曾帮助叙利亚难民，认为他们是最弱势的群体。谢尔说，加拿大必须继续作为那些面临生命危险之人的避难所。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

RCI with CBC

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 政治移民与难民

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Conférence Women Deliver ou le rendez-vous de partage, à Vancouver, de jeunes leaders issus d’horizons divers

RCI | English

Canada's first-ever national hotline for human trafficking now open

RCI | Español

Juanita de Leticia Tonos se presenta en la Primera Muestra de Cine Dominicano en Canadá

الطالبة الجزائرية ياسمين بوقرش في ضيافة راديو كندا الدولي - Photo : RCIالعربية | RCI

ياسمين بوقرش، بين دعم الحَراك الشعبي في الجزائر والمشاركة في مؤتمر فانكوفر حول حقوق المرأة

Radio-Canada.ca CBC.ca
Inondations : des sinistrés accusent Québec de les mettre « dans une position insoutenable »Plaidoyer renouvelé pour l'accueil d'autres « anges gardiens » de Snowden au CanadaLe Parlement israélien dissous, des élections en septembreIl y aura une enquête publique sur le décès de Rosalie GagnonJustin Trudeau compte discuter du droit à l'avortement avec Mike PenceLe Québec inc. rejette l'idée de « conditions » pour l’embauche d’immigrantsAffaire libyenne : SNC-Lavalin subira un procès« Si nous étions convaincus que le président n’avait pas commis de crime, nous l’aurions dit » - Robert MuellerPesticides : le sous-ministre de l’Environnement est inquiet de ce qu’il a découvert
A.Y. Jackson paintings sell at auction for more than $670,000, no buyer for MatisseThe NationalNetflix series 13 Reasons Why tied to more youth suicides, U.S. study suggestsBeing transgender is not a mental health problem, WHO saysOn his worst behaviour: NBA calls Raptors about Drake's courtside anticsParties will be 'caught flat-footed' if they don't come up with ways to fight disinformation on campaign trailAmazon faces tough questions on Parliament Hill over privacy practices, ad targetingTrudeau to bring up anti-abortion laws in U.S. during meeting with VP Mike Pence ThursdaySupercharged 'Tornado Alley' breaks record as powerful storms spawn whirlwind clustersCanada hasn't issued any permits for companies to ship waste, government says