珠峰死人猛增与没经验登山者过多有关

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在今年5月份珠穆朗玛峰登顶的高峰季节，已经有至少11名登山者在登顶前或登顶后死亡，这是2015年以来珠峰登顶死亡人数最多的一个登顶季节。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

黄金窗口

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由于珠穆朗玛峰一年中绝大部分时间天气情况恶劣，气候条件相对较好的5月份就成了要实现自己攀登世界最高峰梦想的珠峰登顶者们的黄金窗口期。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然5月份珠峰天气情况比较稳定，但由于是世界最高峰，登山者在接近珠峰顶部的高海拔地区只有几个小时的时间冲顶和下顶，超过这几个小时的安全期就会出现肺水肿问题、导致呼吸困难甚至死亡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

死亡区

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

珠峰登顶的必经之路是仅容一人通过的险路，登顶的人一多那里就成为堵塞拥挤的区域，也被称为死亡区。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

尼泊尔一个珠峰登顶向导公司创始人之一的Andrea Sherpa-Zimmermann说，通过那个死亡区只有一条攀登绳索可以使用，如果一个人由于缺乏登山经验或者缺乏体能而通过的速度非常、非常缓慢，则后面所有的人都只能等待，从而大大增加了死亡的危险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Andrea指出，另一个问题是越来越多的珠峰登顶服务公司把珠峰登顶包装成人人可以尝试的旅游项目，这让人错误的以为珠峰登顶虽然困难但并不危险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

许可证

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

尼泊尔政府对什么样的人可以获得珠峰登顶许可证并没有特别的限制，只要有一纸医生证明并缴纳1万1千美元的费用即可。尼泊尔政府在2019年登山季节签发了381张珠峰登顶许可证，每张许可证供一名珠峰登顶者和一名当地珠峰登顶向导使用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大卡尔加里的登山者Andrew Brash在2008年曾登上过珠峰，他认为尼泊尔政府应该减少每年签发的珠峰登顶许可证的数量，因为像现在这样滥发许可证的情况已经到了失控的程度；为了解决粥少僧多的问题，可以采用抽签方式发放珠峰登顶许可证。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不够格登山者太多

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

尼泊尔的珠峰登顶向导Norbu Sherpa两个星期前刚刚带人登上了珠穆朗玛峰，他不认为问题出在尼泊尔政府颁发了过多的珠峰登顶许可证，而是许多得到珠峰登顶许可证的登山者不但严重缺乏登山经验、而且严重缺乏体能训练。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Norbu Sherpa认为，尼泊尔政府可以采取的减少珠峰登顶者死亡数字的措施之一是停止向那些没有登山经验的人颁发珠峰登顶许可证。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Norbu Sherpa 说他常常看到一些珠峰登顶者明显没有好的心肺功能、没有好的体能。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Norbu Sherpa认为，登山者在尝试征服世界最高峰珠穆朗玛峰前绝对应该先攀登世界其他一些高峰，让自己的身体感觉和适应一下在海拔7千米和8千米的情况，验证一下自己还有没有潜力去尝试攀登世界最高峰；因为海拔8千米与7千米绝对是两个不同的世界，而珠峰的海拔接近9千米、这又是另一个更困难的世界了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Mark Gollom · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada