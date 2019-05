华为：美国用国家安全法对付华为违宪

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

中国电讯巨头华为公司要求美国法院根据已经呈送法庭的证据做出简易判决summary judgment,裁定美国政府以国家安全法为由禁止美国公司与华为做生意违反了美国宪法。

华为公司首席法律官宋六平在记者招待会上表示,美国以政府之力打压华为这样的私企是不正常的,危及了170多个国家中使用华为技术和设备的三十多亿消费者的利益。

华为公司是世界上最大的网络设备供应商,但由于美国以国家安全为理由把华为列入禁止美国公司与其做生意的黑名单,而且要求其盟国也采取同样的做法,这严重威胁了华为5G网络的市场。

美国政府禁止华为公司在美国参与5G网络建设、禁止美国公司向华为供货和提供技术是在美中贸易战不断升级的背景下发生的。

谷歌这样的美国高科技巨头公司已表示将不再准许华为手机使用谷歌APP。

RCI with The Associated Press、CBC News

