加航电脑故障让机场服务中断几个小时

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星期二深夜加拿大最大的航空公司加航发生电脑系统故障，导致加航的机场服务，包括出票、登机、电话客服中心等处于瘫痪状态好几个小时。

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仅加拿大最大城市多伦多皮尔逊国际机场就有二十多个加航航班晚点。

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一些在加拿大和美国城市飞机场因为加航电脑系统故障而无法登机的乘客在社交媒体发帖抱怨。

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虽然星期三早晨加航的机场服务电脑系统已经重新上线恢复运行，加航承认星期三仍然会有不少加航乘客会面临航班晚点甚至被取消的问题，不过加航承诺调派更多的人力和飞机以帮助旅行计划受阻的乘客尽快抵达目的地。

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加拿大航空公司为这次电脑系统问题导致的机场服务中断和航班晚点、航班被取消的问题向乘客道歉，并建议乘客在前往机场前先查询其加航航班是否晚点或被取消。

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