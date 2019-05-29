Charles and Margaret Juravinski 夫妇将上亿元遗产捐给当地医疗机构（CHCH)

汉密尔顿八旬夫妇捐赠上亿加元遗产给当地医疗系统

作者 亚明 |
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星期三 29 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

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汉密尔顿的一对年近九旬的夫妇今天宣布，将用超过一亿加元的遗产创建一项基金，用于支持当地两家医院和一所大学的医学科学研究。

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这对夫妇先生名叫查理·朱拉文斯基（ Charles  Juravinski），今年89岁；夫人名为玛格丽特（Margaret），今年87岁。他们已经在汉密尔顿居住了半个多世纪，从30年代大萧条之前就住在那里。在买下Flamboro Downs赛马场的生意后，开始慢慢变成百万富翁。

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他们此次捐出的基金是加拿大有史以来数额最大的单笔捐款之一。他们希望去世后这笔基金交由朱拉文斯基研究所管理。基金预计每年可以产生500万美元的利息，将用于麦克马斯特大学，汉密尔顿健康科学研究所和圣约瑟夫医疗体系，资助他们在各个领域的研究，包括癌症、心理健康、呼吸系统护理以及衰老性疾病。

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Charles and Margaret Juravinski 夫妇接受电视台采访（CHCH/RCI)

这对夫妇此前已经给汉密尔顿当地多个机构捐款超过5000万加元，包括以他们名字命名的医学研究所癌症研究中心、教育基金会、麦克马斯特大学的科研与发展中心等。他们在宣布这一新的决定时说，分享是生活中最大的乐趣，是世界上最强大的力量。

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在给当地社区的一封信中，这对夫妇表示，他们希望给自己的城市留下一份遗产，而这份遗产的价值将以今后市民的健康状况来衡量。“我们想分享拥有的资源，希望它能对我们所关心的所有人产生最大的影响。我们意识到，人无论是在生命的哪个年龄段或转折点，都可能面临疾病，失去健康是对所有人的最大伤害。我们觉得，如果能够帮助患者摆脱疾病的折磨，减轻家人为他们的担忧，那会令我们很高兴”。

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