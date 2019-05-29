(REUTERS/Mark Blinch)

只要年轻的：加拿大政府机构的招聘广告设定受众年龄段

作者 吴薇 |
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星期三 29 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

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如果你正在找工作，但是年龄已经超过了35岁，那么有些加拿大联邦政府部门登在脸书上的招聘广告你根本看不到。因为招聘者利用脸书的设置功能，把目标人群的年龄段设定在34岁或35岁以下。反对党议员和一些劳动法律师认为，这种做法违反了加拿大人权法，加拿大联邦政府可能会因此被告上法庭。

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CBC记者Elizabeth Thompson报道说，加拿大议会众议院本周收到的文件显示，加拿大边境服务署、加拿大海岸警卫队和加拿大国税局等多个联邦机构在脸书上登招聘广告时设定年龄限制。例如，加拿大边境服务署2017年3月在脸书上为四个职位登广告，其中三个只能被18岁到34岁的人看见。加拿大监狱管理局去年9月登的11条招聘广告全部设定为仅18岁至35岁年龄段可见。

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（iStock）

还有一些部门的设定并不是为了排除年纪大的应聘者。例如国防部把一条征兵广告的受众设定为女性，目的是为了达到增加女兵比例的目标。加拿大公园管理局的一条招收因纽特职员的广告屏蔽了所有非因纽特人。

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年龄“微设定”违反加拿大人权法

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按照加拿大联邦人权法和各省人权法，雇主不得在年龄、性别、族裔和宗教上限制广告目标人群，除非这种限制真的是工作性质所需，或者本来就是面向特殊群体的项目，例如学生暑期工项目有明确的年龄限制。

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脸书公共政策官员表示，招聘广告排除大龄受众的做法也违反了脸书自己的政策。该公司已经要求在脸书上登招聘、房屋租赁和信贷广告的客户保证不做此类“微设定”，并计划今年年底以前在美国取消这个设置功能，今后也会考虑在其他国家和地区实行这项措施。

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脸书加拿大的公共政策负责人Kevin Chan在加拿大议会接受质询。(Radio-Canada)

但是目前脸书的规定是登广告必须划定受众年龄段。在加拿大和美国等国家，招聘广告绝不能出现对应聘者年龄的要求。脸书的这项规定正好给只想招年轻人的雇主提供了方便。这个设定功能也很受市场营销人员的欢迎。

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反对党：政府出来解释一下

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保守党议员肯特（Peter Kent）说，政府职位不应该把一部分加拿大人排除在外，这是不合法的，可能会引起诉讼。政府和那些刊登微设定广告的部门需要出来解释一下，还在登的广告应该重新审核，有些职位可能需要重新登广告。

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新民主党议员安格斯（Charlie Angus）也说，现在不少年纪偏大的人重返职场，政府应该明令禁止属下部门限制广告受众的年龄。因为如果联邦机构这样做的话，其他企业也会这样做。年龄歧视在加拿大是不可接受的，是我们的法律不允许的。

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确实有许多企业在做同样的事

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根据CBC今年4月份所做的一项调查，自2017年11月以来，有将近一百名加拿大雇主在脸书上登招聘广告时限制年龄。在260条招聘广告当中，60%有受众年龄段设定。例如宜家去年10月招聘电话中心接线员，广告受众设定为18岁至40岁，说英语和住在蒙特利尔。

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（Radio-Canada, CBC News, Elizabeth Thompson）

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