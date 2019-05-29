外劳审批太慢，魁北克省农场主心急如焚

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每年到了春耕时节，大批外劳就会从墨西哥等国家来到加拿大各地的农场。但是魁北克省农场协会说，外劳审批手续越来越花时间，眼看要到六月了，但是该省需要的外国农场工人还有一千多人没到。这对农场主的影响可能是灾难性的。

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协会负责人说，联邦政府和省移民部的审批需要等一个半月到两个月。文件寄到外劳所在国后还要等一个月。加拿大就业与社会发展部的官员证实说，由于申请太多造成积压，现在的平均等待时间是36天。

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一位蒙特利尔北部的农场主说，他雇的十六个农场工到现在为止只到了八个，而且是“零零星星地来”，害得他一个星期里要从地里抽身两次去车站去接他们，每次只能接到一两个人。而他认识的一个邻村农场主更惨，雇的三十个外劳一个都还没到。

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魁北克省的农作物生长期很短。每年春天要等到五月份的第三个周末才能在户外播种，九月末十月初就开始有霜冻了。北部的霜冻则来得更早。

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（RCI avec Journal de Montréal, Francis Halin, Radio-Canada）

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