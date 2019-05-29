加拿大开通帮助人口贩卖受害者的多语种全国热线

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从星期三（5月29日）加东时间上午7点起，一条帮助人口贩卖受害者的全国热线在加拿大开通。这条热线每周七天、每天24小时开通，可以用两百多种语言，并且向聋哑人和盲人提供服务。

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这条热线由加拿大联邦政府资助，由加拿大中止人口贩卖中心主持。该中心负责人芭芭拉.戈斯（Barbara Gosse）在接受加通社（CP）采访时说，这条热线是多功能的。需要帮助的人口贩卖受害者和幸存者，举报可疑迹象的公众以及希望了解更多信息的人都可以打电话。

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加拿大统计局的数据显示，加拿大的人口贩卖罪案自2010年以来持续上升。95%的受害者是女性，72%的受害者年龄在25岁以下。

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在2009到2016年期间，警方有记录的三分之二人口贩卖案件发生在安大略省。大部分的人口贩卖活动和性交易有关，但是也有一部分人口贩卖涉及劳动力。

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热线电话号码是1-833-900-1010。聋哑人需先拨打711。

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（RCI with CP, CBC News）

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