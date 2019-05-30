在加拿大买卖战斗勋章获利丰厚

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在加拿大纪念品市场，战争纪念章、奖章和战斗勋章是最受欢迎、也最卖得出价钱的纪念品了。

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值钱

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对一些比较罕见的战争纪念章、奖章和战斗勋章，买家愿意出十万、几十万加元的高价是常事。

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魁北克一个名叫International Auction的纪念品买卖公司经常在加拿大各地的商场和酒店举办收购纪念品的活动，收购战争纪念章、奖章、战斗勋章、手表、冰球卡片、钱币等可以用来收藏的纪念品。

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收购

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在每次举行这样的收购会前，International Auction公司都会向当地社区发放印刷精美的广告，告诉当地居民们他们收购什么样的纪念品、并承诺支付最高的价钱。

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比如，International Auction公司最近一次在新斯科舍省举行的纪念品收购会前做的广告上说，会出15万加元收购加拿大政府在1993创立的维多利亚十字勋章。但问题是，加拿大政府虽然创立了这一维多利亚十字勋章以奖励战功卓著的加拿大军人，但却还没有颁发给任何人。

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军功章

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加拿大维多利亚十字勋章可以说是模仿了英国政府在1856年创立的维多利亚女王十字勋章，有不到1百位加拿大人获得过这样的勋章，最后一次是在第二次世界大战结束的1945年。

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加拿大哈利法克斯市Prospect of Whitby Antiques纪念品古董店店主Andrew Moss 认为，想收购战功勋章的公司拿还没有颁发过的加拿大维多利亚十字勋章做广告虽然可能是吸引眼球的噱头，但罕见的战功勋章的确很值钱。

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Andrew Moss指出，在萨斯喀彻温省居住的二战老兵David Currie获得的英国维多利亚十字勋章在2017年曾经以55万加元的价格售出，加拿大战争博物馆后来出面买下了这枚战功勋章、以确保这在加拿大罕见的战功勋章被留在加拿大。

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价格不等于价值

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加拿大战争博物馆还曾经出资42万加元买下一枚参加第一次世界大战的加拿大军人荣获的英国维多利亚十字勋章。

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加拿大战功勋章领域的专家Christopher McCreery 认为，有战斗奖章和战功勋章的加拿大人在出售自己手里的奖章和勋章之前一定要先做好功课，知道自己手里的战争奖章和战功勋章的价值；不要轻易相信收购公司给高价的承诺，因为像International Auction那样的纪念品收购公司不是战争奖章和战功勋章领域的专家，他们感兴趣的是以最低的价格收购纪念品，然后再以最高的价格在eBay网站上售出。

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最让致力于保护战争奖章和战功勋章的专家们伤心的事情莫过于，在军事生涯中战功卓著、获得多枚奖章、勋章的军人一生积累下来的这些军功章被分别出售，这样本来很有纪念意义、很有故事性的人生传奇就此失去、至少是不完整了。

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RCI with David Burke · CBC News

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