案例积压严重：加拿大法庭弃审轻罪案

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加拿大全国各地法庭都采取了放弃审理轻罪案例以缓解法庭待审案例严重挤压的问题、挤出资源审理比较严重的罪案。

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这些法庭放弃审理的轻罪案例包括偷窃商品、打架斗殴和小额诈骗行为。

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加拿大零售行业对法庭放弃审理偷窃犯罪感到关切，担心没有了法律威慑商店盗窃行为会更加猖獗。

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加拿大最高法院在2016年做出裁决说，被法院裁定犯有毒品罪的Jordan无罪释放，因为他等待法庭开庭审理其案件的时间过长。这一被称为 Jordan裁决的最高法院裁决还具体要求省级法庭的刑事犯罪案在18个月内开庭审理、高等法院案例在30个月内开庭审理，否则就必须无罪释放犯罪嫌疑人。

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有7500名会员的加拿大检察官协会主席Rick Woodburn指出，在检察院和法院资源有限的情况下必须对严重积压的待审案例做出选择。但如果放弃审理一些轻罪案例的做法成为常态，则加拿大社会就需要决定是否将这些法庭不予受理的轻罪行为干脆从刑法中去除。

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RCI with David Burke · CBC News

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