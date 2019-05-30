官媒：中国考虑用稀土做贸易战武器

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被认为是中国官方媒体的环球时报总编胡锡进发文说，北京高层在认真考虑限制向美国出口稀土，将来可能会对美国采取进一步的贸易战反制措施。

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稀土是制造高科技电子产品和尖端武器的必要材料，而中国是目前世界稀土的主要生产国。

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2014年到2017年期间美国进口的稀土产品有80%来自中国。

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中国发改委一位高级官员也在星期二表示，中国会优先向本国企业供应稀土产品，不过也会考虑来自其他国家的合理购货要求。

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虽然一些分析家们已经指出稀土是中国可以用来反制美国的贸易战武器，但中国官方媒体这样讲却有重要意义。

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中国官方媒体上个星期还重点报道了中国国家主席习近平视察江西稀土矿的消息。

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RCI with Thomson Reuters 、CBC News

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