魁北克法官接受对兰万灵公司海外行贿刑事起诉

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星期三，魁北克省法院的法官作出裁决，对兰万灵公司的欺诈和贿赂指控有足够证据，可以立案。法官克劳德•勒布隆（Claude Leblond）在听取了初步调查的证据后宣布了这项裁决。

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多伦多大学法学教授肯尼斯·朱尔（Kenneth Jull）认为，如果法官认为证据不足，无法定罪，可以选择驳回指控。“虽然我们不知道法官具体是依据什么决定立案，因为禁止媒体公开报道。但我们知道，法官一定是认为有足够的证据，才决定此案进入司法程序的”。

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兰万灵公司全称是SNC-Lavalin，是一家总部设在魁北克蒙特利尔的跨国公司， 在世界多个国家承包工程。

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联邦检察官的指控中称，兰万灵公司在2001年至2011年期间向利比亚官员行贿约4800万美元，违反了“外国公职人员腐败法”。同时还指控兰万灵公司在同一时期从利比亚的一些机构骗取了1.3亿美元的收入。

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负责此案的联邦检察官理查德·罗伊（Richard Roy）在法官裁决后表示，他对结果感到满意。

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在如何处理兰万灵公司海外贿赂的问题上，今年初执政党内阁还爆发一场剧烈争执，导致包括两名部长在内的多名政客辞职。这被认为是加拿大政界一大丑闻。

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为了避免受到刑事起诉，兰万灵公司一直在努力游说联邦政府，希望使用新的法律机制 – 延期起诉协议，支付罚款而避免被定罪。他们强调的理由是，公司在加拿大有数千名雇员，如果因刑事指控业务受损或迁出加拿大，这些工作岗位将会丧失。

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不知是不是这个理由说动了总理特鲁多，他从去年年底开始告知前司法部长兼总检察长乔迪·威尔逊 – 雷布尔德（Jody Wilson-Raybould），希望她能安排兰万灵公司签署延期起诉协议。但雷布尔德显然不想这样做，她在忍无可忍的情况下，公开了总理及其幕僚迫使她安排交易的内幕，最后不惜辞职和退党。

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司法诉讼对兰万灵公司意味着什么

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目前法官还尚未确定兰万灵案审判的开庭日期。法庭只要求该公司6月7日到法院，以讨论此案是由法官还是由陪审团审判的问题。

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朱尔教授介绍说：“这次对兰万灵的起诉在加拿大是很特别的，是有史以来第二桩对公司的刑事诉讼。因为加拿大有法律禁止在海外行贿，如果公司高管参与或认可受贿行为，也被视作犯罪。公司会被处以高额罚款，还会被限制经营活动”。

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具体到兰万灵公司，如果被判有罪，将意味着它在今后10年内被禁止申请联邦政府的项目合同。

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现任首席执行官尼尔·布鲁斯（Neil Bruce）表示，那样的结果将摧毁该公司。实际上，在联邦检察官去年秋天宣布他们不会考虑延期起诉协议后，该公司的市值就已损失了约22亿美元。星期三法庭接受刑事起诉的消息再次使该公司的股票下跌4%。

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魁北克省经济部长皮埃尔·菲茨基布（Pierre Fitzgibbon）表示，如果兰万灵公司财务上需要，省政府可以提供帮助，以避免大裁员。但他也表示，“声誉受到影响显然对兰万灵公司更重要。在这方面省政府能起的作用非常有限”。他也曾向渥太华提出要求，允许该公司签署延后起诉协议，罚款了事。

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在前自由党司法部长雷布尔德辞职之后，接替她的新部长是大卫·拉梅蒂（David Lametti）。他拒绝回答政府是否仍在考虑让兰万灵避免刑事起诉。从法律程序上讲，在刑事案件作出判决之前， 他都有权这样做。

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但联邦基础设施部长则表达了自由党政府对刑事审判可能导致兰万灵公司受损的担忧。他说，加拿大很少有工程公司具有兰万灵公司那样的重大基础设施建设经验。他举例说，诸如在蒙特利尔建设通往南岸的新大桥。但他没有提到的是，有迹象表明，兰万灵公司曾向联邦桥梁公司前任负责人Michel Fournier支付非法款项。加拿大皇家骑警目前仍在调查此事。所以，刑事诉讼一旦开审，那涉及的就可能不仅仅是在利比亚行贿的问题了。

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