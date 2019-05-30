（THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld）

美国副总统彭斯到访渥太华，表示将在签署贸易协定等问题上与加拿大站在一起

作者 亚明 |
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星期四 30 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

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美国副总统迈克·彭斯（Mike Pence）星期四上午乘专机抵达渥太华，与加拿大总理贾斯汀·特鲁多举行了亲密的会谈。虽然新贸易协议在议程中占主导地位，但双方都明确表示，与中国的关系也是会谈的最重要内容之一。此外还包括委内瑞拉的局势问题。

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彭斯是特朗普内阁中的二号人物，也是特朗普执政以来到加拿大正式访问的白宫最高级别官员。特朗普去年只在参加7国峰会时在魁北克短暂停留了一下。

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（THE CANADIAN PRESS/Justin Tang）

彭斯在议会与特鲁多会见后的记者会上说，美加两国之间的关系从来没有像现在这样牢固，这要感谢两国的现任领导人。

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彭斯此行的主要目的之一是最后确认北美三边贸易协定。他说感谢特鲁多政府批准新的协议，并保证美国政府也会为此积极工作。他说：“我想向加拿大总理和人民保证，积极努力推动这项工作，争取在今年夏天获得美国国会批准通过”。彭斯还半开玩笑地说“加拿大在此协议上进行了艰难的讨价还价”。

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特鲁多在谈话中提到应美国要求逮捕孟晚舟之后，两位加拿大人在中国被拘留的问题。彭斯也在记者会上明确表示：“美国已经明确表态，强烈反对中国拘留两名加拿大公民。与中国的经济和战略关系是美国和加拿大两个国家都很关注的重点问题。为了两国的安全和国民的利益，我们将与加拿大站在一起。

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彭斯还特别提到委内瑞拉的危机，他说，美国是第一个承认反对派领导人的国家，加拿大也很快做出了回应。

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特鲁多也向彭斯表达了加拿大对美国有几个州通过不允许堕胎的立法的关注和不同意见。

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