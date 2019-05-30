加拿大最需要的人才向往外国公司，本国雇主仍需努力

2019年，加拿大的工程技术和信息技术专业学生最希望为之效力的十大雇主依次是：谷歌，特斯拉，苹果，微软，亚马逊，加拿大航天署，脸书，波音，庞巴迪和IBM。其中只有两个是加拿大的。
这是雇主品牌调研公司优兴咨询（Universum Global）刚刚公布的网络问卷调查结果。加拿大各地162所高校的两万多名学生回答了问卷。他们分别来自六大领域：工程/IT， 商科，医疗卫生，人文/艺术/教育，法律和自然科学。
谷歌在除自然科学以外的五个领域中都名列前十。苹果在除医疗卫生和自然科学以外的四个领域中名列前十。
加拿大学生在选择雇主时最看重的是什么？
优兴咨询的问卷调查还有一项内容是大学生在选择雇主时最看重的条件。优兴咨询加拿大分部的负责人吉普斯（Jason Kipps）在接受CBC采访时介绍说，过去三年来，未来发展空间，薪酬和职业保障的排名一直在上升。在今年的调查中，未来发展空间排名第一。
他分析说，学生们看到许多人进入职场后以做合同工或打零工为生。他们厌倦了这种状况，希望有一个更稳定的工作。
现在许多企业在向大学生推销自己时都喜欢强调多样化和包容。但实际上，在学生们列出的条件里，这两条都没有进前十。但这并不是因为他们不在乎，恰恰是因为现在的加拿大年轻人已经把多样化和包容的环境看作基本条件。谁会在求婚时保证一定让对方吃饱呢？
加拿大企业在“招聘市场营销”方面投入不够
对专业人才的需求和争夺催生了“招聘市场营销”这个新领域。吉普斯认为，加拿大企业在这方面投入不够，落在了投入大笔资金打造“人才输油管”的美国企业后面。许多加拿大公司没有一个针对学生的招聘战略。
根据优兴咨询网站上的信息，谷歌已经连续四年在加拿大工程/IT专业学生最向往的公司中排名第一。苹果，微软和脸书也年年上榜。
最吸引加拿大学生的雇主（2019年）：
工程/IT专业学生：
- 谷歌
- 特斯拉
- 苹果
- 微软
- 亚马逊
- 加拿大航天署
- 脸书
- 波音
- 庞巴迪
- IBM
商科学生：
- 谷歌
- 苹果
- 亚马逊
- 德勤（Deloitte，全球四大会计师事务所之一）
- 道明银行
- 特斯拉
- 加拿大航空公司
- 加拿大皇家银行
- 安永（Ernst & Young，全球四大会计师事务所之一）
- 微软
医疗卫生专业学生：
- 加拿大卫生部
- 多伦多病童医院
- 无国界医生
- 大学医疗网络（UHN，多伦多大学教学医院）
- 加拿大癌症协会
- 联合国
- 加拿大军队
- 谷歌
- 露露柠檬（温哥华运动服装品牌）
- 辉瑞制药
人文/艺术/教育类学生
- 联合国
- 加拿大司法部
- 加拿大安全情报局
- 谷歌
- 多伦多病童医院
- 加拿大外交部
- 加拿大卫生部
- 加拿大就业与社会发展部
- 苹果
- 加拿大边境服务署
法律专业学生：
- 加拿大司法部
- 加拿大安全情报局
- 加拿大皇家骑警
- 联合国
- 谷歌
- 加拿大边境服务署
- 苹果
- 加拿大航空公司
- 加拿大外交部
- 特斯拉
自然科学类学生：
- 加拿大卫生部
- 加拿大自然资源部
- 多伦多病童医院
- 加拿大公园管理局
- 加拿大癌症协会
- 联合国
- 无国界医生
- 加拿大航天署
- 大学医疗网络
- 加拿大自然资源有限公司
（RCI with CBC News, Brandie Weikle, Universum Global, Radio-Canada）
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