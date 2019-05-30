‘猛龙’今晚对阵‘勇士’，多伦多篮球队掀起球迷狂热

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这两天来，加拿大的篮球迷，乃至很多平时不怎么看篮球比赛的人也可以感到席卷全加的“猛龙热潮”。因为多伦多的猛龙队（Raptors）第一次打进了北美职业篮球联赛的总决赛，将在星期四晚上主场迎战美国‘金州勇士队’（Warriors）。这是总决赛七场四胜制的第一场比赛，揭开了多伦多在NBA历史上新的一页。

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‘金州勇士队’来自旧金山，是北美职业篮球联赛中实力最强的球队，在过去连续五年的时间里，都打进了总决赛， 并有三次夺得冠军。

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而‘猛龙队’是加拿大唯一的一支NBA球队，在23年前创立，曾拥有卡特（Vince Carter）和波殊（Chris Bosh）等球星。多年来一直和总决赛无缘。近年来虽然战绩改善，最近5个球季都打入NBA季后赛，但每次都令球迷失望。

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为求突破，猛龙队在本季辞退了总教练凯西（Dwane Casey），并提升助理教练纳斯（Nick Nurse）为总教练。赛季开始时‘猛龙队’在NBA东部决赛中，虽然头两场比赛失利，以0:2落后。但随后一路表现亮眼，连赢四场，最终以4:2淘汰竞争对手‘雄鹿队’，历史性首度晋身NBA总决赛。这也是为什么此次打入决赛会使加拿大球迷如此激动的原因。

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据加拿大广播公司的报道，周四晚比赛的球票在网上的价格不断升高，动辄上千元已经不足为奇，最贵的票价已经炒到6万元。

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本来，安省上届自由党政府已经起草禁止倒卖门票的法律，其中规定转售门票的价格不能超过原价的50%，目的是保护消费者。但福特保守党上台后， 宣布该法律难以实施，暂停实行。省政府现任消费者服务厅长沃克(Bill Walker)周三再次为此辩护说，高价转售门票的事应该由市场决定，而不是政府， 是因为有愿意买的才有人能卖高价。

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那些不能到现场看比赛的球迷，也纷纷相约到特定场合集体观看现场转播，感受热烈气氛。

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