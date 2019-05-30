抵制乔治亚州堕胎法：迪斯尼，Netflix和华纳传媒表示将重新考虑在该州的电影拍摄计划

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继迪斯尼和Netflix本周发声后，华纳传媒星期四（5月30日）也表示，该公司正在密切关注事态进展。如果乔治亚州通过新的堕胎法，华纳传媒将重新考虑所有在该州的电影拍摄计划。

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乔治亚州长5月7日签署了新的限制堕胎法。该法禁止在胎儿能被测出心跳以后实施堕胎手术，因此被称为“心跳法”。这意味着怀孕六周左右就不能堕胎。许多女性在这个时候还不会意识到自己怀孕，因为妊娠反应通常要到第九周才会出现。如果赢得法庭诉讼，新法预计将于明年元旦开始实施。

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星期三，迪斯尼CEO艾格（Bob Iger）表示，如果“心跳法”实施，迪斯尼将很难继续在乔治亚州拍电影。许多员工将不肯在这里工作，而公司必须尊重他们的意愿。

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迪斯尼近两年的大片《黑豹》和《复仇者联盟：终局之战》都是在乔治亚州拍摄的。该州向影视制作公司提供慷慨的税务优惠。影视业为该州创造了92000多个就业岗位。2018年有450多个摄制组在该州拍摄。

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（RCI with Thomson Reuters）

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