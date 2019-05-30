诺曼底战役75周年：加拿大历史学会视频介绍普通阵亡军人

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6月6日是二战诺曼底战役75周年。加拿大历史学会在纪念日到来之前推出新的“历史遗产一分钟”视频，介绍在这次战役中阵亡的新不伦瑞克省军人阿奇.麦克诺顿（Archie MacNaughton）。以往加拿大历史学会的一分钟视频介绍的多半是英雄人物，但是这一次制作者选择了一个普通人。学会负责人威尔森-史密斯（Anthony Wilson-Smith）在接受CBC采访时说，麦克诺顿是所有把生死置之度外的加拿大参战军人的代表。

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麦克诺顿是一战老兵，退伍后回到新不伦瑞克省家乡经营农场。二战开始时，他已经43岁了，原本可以呆在家里。但他还是选择了再次入伍，随新不伦瑞克“北岸团”开往欧洲战场。

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他的女儿玛格丽特当时六岁，清楚地记得父亲出发时的情景，也记得母亲的恐惧。她回忆说，母亲总是念叨说，没有人能活过两次战争。

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1944年6月6日，麦克诺顿率领一个连在朱诺海滩登陆，进入一个附近的村庄，在那里中弹阵亡。米拉米奇市历史教师萨瓦日（Brandon Savage）的祖父是麦克诺顿连里的步话兵，当时紧跟在连长身后，也受了伤。是他后来讲述的麦克诺顿的故事激发了萨瓦日对历史的兴趣。

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萨瓦日说，参加过一战的麦克诺顿完全知道他会面临什么。但是他放不下他的团队和兄弟，无法袖手看着他训练出来的年轻人自己上战场。

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麦克诺顿牺牲时47岁，留下妻子格蕾丝，儿子弗朗西斯和女儿玛格丽特。他被葬在法国Bény-sur-Mer的加拿大军人墓园。

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（RCI with CBC News, Harry Forestell）

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