周末广播：加广中文台魁北克”移民沙龙” – 走出大都市与移民适应

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魁北克一年一度的移民沙龙（Salon de L’immigrantion）活动在5月29日（周三）和5月30日（周四）两天在蒙特利尔的会展中心（Palais des Congres)举行。

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多年来，魁北克移民部希望通过组织这样一个大型的公众推广活动，帮助新移民了解魁北克的就业机会以及程序，更快适应移民生活。

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加广中文台现场直播

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加拿大国际广播电台（RCI）是魁北克移民沙龙的媒体合作机构，这几年，每年都会在现场直播，邀请相关人士座谈，并通过五种语言，英、法、中文、阿拉伯语、西班牙语，现场直播。

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中文节目的现场嘉宾是：

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蒙特利尔华人社区服务中心的主任李西西

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加拿大执照移民顾问、加拿大难民理事会成员冉夷侨

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华裔店主老冯，冯斌，他曾著有《移民就是那么回事儿》

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来自Canada College的学生王威麟

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走出蒙特利尔以及移民适应

今年，魁北克移民沙龙没有特定的主题，但是，从前来参加移民沙龙活动的机构来看，移民部希望新移民能够走出蒙特利尔 —— 蒙特利尔是个大城市，容纳性高，英文比例高，成了很多新移民的首选居住城市，但是，这几年魁北克其他地区缺乏劳动力的报道也常见于报端。

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在现场，我们的四位嘉宾和主持人一起谈及华裔移民走出去遇到的一些困境，比如远离华人社群，孩子教育，以及工作性质等或许偏远地区与华裔移民的想象相去甚远。

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李西西女士和冉夷侨先生还特别提及，魁北克政府在去年八月修改了移民法中的积分规则，通过奖励分数想吸引更多新移民前往大都市之外的地方。

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但是，政府的政策和帮助还需要进一步的细化，和有所侧重。

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几位嘉宾也以个人经验谈到了移民的适应。

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对于新移民来说，首要的当然是语言。语言过关会为你的移民生活打开一扇窗。

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冯斌先生的说法是，每个个体的经验感受是不同的，但是，不要太紧张，也不要太着急，顺其自然最好。

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节目中，嘉宾们也就华裔身份认同发表各自看法，撞出了火花。

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移民沙龙现场图片集

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