NBA决赛猛龙战勇士首场获胜

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星期四晚上在多伦多举行的NBA决赛的首场比赛中，多伦多猛龙队Toronto Raptors以118比109的比分胜金州勇士队Golden State Warriors，在这一7战4胜的冠军决赛中获得了首战胜利。

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在这场比赛中发挥出色的是今年25岁穿43号球衣的Pascal Siakam，他一人独得32分。

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另一个主要得分手是Kawhi Leonard，他为猛龙队争到23分。

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今年二月份才加盟猛龙队的Marc Gasol得到20分、并抢了7个篮板球。

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下一场比赛星期日在多伦多举行。随后的第三场和第四场比赛将移师加利福尼亚的Oakland市。

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金州勇士队不但是去年北美职业篮球联赛的冠军、而且是各NBA俱乐部球队中数一数二的强队；五年来年年打入NBA总决赛， 且三次夺冠。

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相比之下多伦多猛龙队则战绩平平，过去5年虽然都进入了NBA季后赛，但一直无缘问鼎冠军杯。

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RCI with Lori Ewing · The Canadian Press、CBC News

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