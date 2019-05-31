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加拿大从菲律宾运回垃圾谁来付账？

作者 方华 |
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星期五 31 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大联邦政府雇用的轮船公司已经把69个装满塑料垃圾的集装箱装船起运回加拿大温哥华港。

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百万元运费

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把这些垃圾集装箱运回加拿大的114万加元的费用虽然现在是联邦政府支付，但自由党政府表示，会采取一切可能的措施要负有责任的公司支付其应该承担的费用。

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但这说起来容易做起来难。比如，六年前把这些报关表上说是回收塑料、但实际上是包括废旧电器、用过的纸尿片、无法回收的塑料袋等垃圾的集装箱运到菲律宾的公司Chronic Inc.已经停止运营了。

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The Associated Press

菲律宾为处理来自加拿大的近70个集装箱垃圾与加拿大政府打了几年的官司，甚至召回驻加拿大大使以示抗议、并说要把这些垃圾集装箱装上轮船送还给加拿大。在菲律宾与加拿大的关系恶化的情况下，加拿大自由党政府终于同意雇用轮船公司把这些塑料垃圾集装箱运回加拿大。

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在菲律宾之后，马来西亚也公开指责加拿大等国家把塑料垃圾送到马来西亚，并要求加拿大政府负起责任，把这些污染马来西亚环境的垃圾集装箱运回加拿大。

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Eric Szeto/CBC

谁来负责

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那么，到底谁应该对把运到菲律宾和马来西亚的塑料垃圾运回加拿大的费用负责呢？

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加拿大女王大学研究环境问题的教授Myra Hird认为，简单的答案是应该由垃圾回收行业负责，但事情并没有那么简单。

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Myra Hird指出，加拿大从事垃圾回收的公司都是私人企业，各个市镇政府与这些私营公司签订合同、付费让这些公司负责对回收垃圾蓝盒子项目收集上来的垃圾进行分类和清理工作；但问题是加拿大政府也有责任，因为联邦政府没有从加拿大人民和国家的利益出发采取必要的措施对垃圾回收领域的公司企业进行监管。

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纳税人买单

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加拿大女王大学研究环境问题的教授Myra Hird认为，具体到这些从菲律宾运回加拿大的垃圾集装箱的费用问题，很可能最后还是要由纳税人买单，这会让很多加拿大纳税人感到不快。

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加拿大各个城市的居民在把塑料垃圾放到蓝色回收箱时不会想到这些应该被回收利用的塑料包装材料会被运到横跨太平洋的亚洲国家，更不会想到这些塑料垃圾还会被运回加拿大，而且加拿大还会为此背上骂名。

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治本清源

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加拿大联邦议会反对党之一的新民主党议员Gord Johns指出，依靠私营公司处理环境问题会出现的一大问题是，一看需要承担的费用很大这些公司立刻用宣布破产的办法把自己应承担的责任甩给社会；所以要解决把塑料垃圾运送到其他国家的问题，最简单的办法是禁止让加拿大的垃圾出口。

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而加拿大一些环境保护组织则认为，商品过度包装才是问题的根源。现代社会不但把太多的资源浪费在商品包装上，而且消费者在收到商品拆开包装时又产生了大量的包装垃圾；所以解决回收垃圾难处理问题最好的办法是大幅度减少消费商品的包装。

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加拿大女王大学研究环境问题的教授Myra Hird指出，垃圾回收不是解决垃圾问题的根本办法，减少垃圾量才是治本清源的办法；所以重点应该放在如何减少垃圾量的问题上，而不是如何更多、更好的回收垃圾。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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