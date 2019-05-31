特朗普：要对墨西哥征税直到其停止移民潮

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美国总统特朗普星期四突然宣布，要对墨西哥所有进入美国的商品征收5%的关税，以迫使墨西哥政府采取措施解决大量拉丁美洲国家民众通过墨西哥北上美国边境申请难民的问题。

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特朗普一直指责墨西哥政府放任中美洲国家的民众大量进入墨西哥、并涌进墨西哥与美国的边境地区向美国政府申请难民。

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特朗普表示，5%的税率还只是开始，只要墨西哥不采取措施解决难民涌向墨美边境的问题，就会逐步上调关税税率。

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特朗普政府希望尽快通过美国与加拿大和墨西哥签署的北美大陆三国自由贸易协议，在这种情况下对墨西哥使用关税大棒政策出人意料，连星期四访问加拿大的美国副总统彭斯似乎都对这一关税惩罚墨西哥的决定不知情。

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RCI with Associated Press、CBC News

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