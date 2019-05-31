上海Tim Hortons咖啡店中的员工（Sasa Pitrici从/CBC)

加中关系遇冷并未影响中国民间对加拿大品牌的热情

作者 亚明 |
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星期五 31 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

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目前，渥太华和北京之间正处于几十年来最紧张的关系中，所以，当加拿大广播公司记者萨飒•派特里克(Sasa Petricic) 在上海看到飘扬的加拿大国旗时，不免感觉有点夸张。

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他在这个星期发回的报道里，详细介绍了加拿大品牌咖啡连锁店蒂姆·霍顿（Tim Hortons）在上海受欢迎的消息。

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(CBC)

蒂姆·霍顿是加拿大本土品牌，有“国民咖啡”之称。在中国的第一家分店是今年2月在上海开张的。店门口的枫叶标志闪着明亮的红色，门把手则是冰球杆的形状。而菜单也努力适合中国消费者的口味。例如：有绿茶抹茶甜甜圈和咸蛋黄馅的甜甜球（Timbits）。而商店的布置和装饰也是在加拿大很少看到的，包括咖啡师穿着的红格子衫，那是加拿大伐木工人的标配，还有墙上的巨大枫叶挂画，在加拿大的店里也很少见。

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记者随机采访了几位在店里喝咖啡的客人。一位叫韩章的小伙子说，他曾在加拿大的不列颠·哥伦比亚省读书，在店里的感觉“就像上海的加拿大日。真的，就是那种效果”。

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蒂姆·霍顿派到中国做市场推广的负责人是陆永辰。他很赞同韩章的感觉。他说，在中国分店的布置都试图突出这是加拿大品牌，包括柜台后面人造壁炉中的数字火焰也是要传达一种温暖而模糊的感觉。而这是蒂姆·霍顿咖啡店要突出的气氛特色。他说，这也是在传递加拿大的价值观。“例如我们所具有的慷慨、包容和社区观念。这些也与中国民众息息相关”。

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（CBC)

旁边的一位顾客则说，对加拿大印象最深的是“丰富的食物，美丽的山峰和清澈的河流”。

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提起加拿大，中国大多数民众仍是这些好印象。尽管他们也多多少少知道一些，两国间最近陷入了很大的麻烦。

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蒂姆咖啡店中的另一位顾客亚历克·陈面前摆着一杯大号咖啡。他认为“这家店开张的时间不太合时宜。因为去年12月，加拿大应美国的要求逮捕了华为高管孟晚舟。而华为在中国人的心中非常重要”。

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自那之后，中国官方一直在抨击加拿大“粗暴无礼” ，是美国的哈巴狗，一再要求加拿大政府采取“具体措施纠正以前的错误”，并不断向加拿大施加压力。包括逮捕两名加拿大人，指控他们进行了间谍活动；停止进口加拿大的农产品等。

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“加拿大中国商会”表示，有近20％的成员表示，最近在中国的业务活动遇到了一些麻烦，而且几乎都是来自政府方面。商会的执行董事莎拉·库图拉寇斯（Sarah Kutulakos）说，这让加拿大的公司感到“很无助”。“生意受到了影响，却又没有任何能力改变现状。因为局势的解决完全掌握在两国政府手中”。

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也许令人稍感安慰的是，在中国官方攻击加拿大的同时，中国民间的情绪有明显不同。加拿大的一些受欢迎的品牌，仍在继续吸引那里的人们。

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以‘加拿大鹅’高档羽绒服为例。这家位于多伦多的加拿大企业就在中加纠纷期间在北京最时尚的商场内开了一家分店。

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本来‘加拿大鹅’公司方面还担心会受到抵制，因为以前中国与某些国家产生摩擦时，通常会呼吁抵制对方的产品。如两年前，北京不满韩国部署美国的反弹道导弹，导致韩国百货公司和乐天超市在中国的一百多家店关闭。即使后来达成妥协，也没能重新开业。这使加拿大企业不得不感到压力。

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但令人欣慰的是，加拿大鹅分店的开张盛况出人意料：互联网上有人兴奋地发帖子；陈列室被人群挤满；商店中开设了模拟加拿大冬天严寒状况的冰室，吸引了很多人排队进去尝试；开幕当天很多款式售卖一空，以至于一些排队在后面的人最后失望地空手而归。

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蒂姆·霍顿店在上海的新品：枫香玛奇朵（CBC)

还有一些加拿大在中国的企业也未受到多大影响。加拿大人开设的私立国际学校里，幼儿园的孩子们仍在校园里玩耍，中小学仍在教授新不伦瑞克省的课本。私立学院的大门口仍然飘着枫叶旗。

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再回到上海蒂姆·霍顿咖啡店，这里的许多中国顾客也都对中加关系持乐观的看法。尽管中国政府希望民众也认为加拿大冒犯了整个中国。一位姓陈的先生说：“我们对这个问题并不很在意，希望两国相处融洽，共同繁荣”。

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蒂姆·霍顿公司总裁亚历克斯·马塞多（Alex Macedo）在接受采访时表示，公司也是这样的想法。中国有越来越多的人正从茶叶转向咖啡。根据相关研究，目前普通中国人平均每年才喝五杯咖啡，而加拿大人每天都要喝咖啡。马塞多希望公司未来十年在中国开设1,500家新店。

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