年轻人因过量使用阿片类药物死亡太多，甚至拉低了人口平均寿命

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加拿大统计局星期四发布的报告说，由于不列颠·哥伦比亚省和阿尔伯塔省年轻人因过量使用阿片类药物的死亡率升高，已经影响到加拿大平均人口寿命，造成40年来首次停止增长。

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加拿大统计局表示，加拿大人口的平均寿命从20世纪90年代中期到2012年一直都是呈现上升的趋势，无论是男性还是女性，平均每年人均寿命增长0.2岁。 截止到2017年，加拿大女性的平均寿命为84岁，男性的平均寿命为79.9岁。

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但在2016年到2017年期间，人口寿命上升的趋势先是减缓到0.1岁，然后开始出现停滞。尽管在此期间，年长的加拿大人寿命仍然一直在增加。当年65岁的女性预期可以再活22.1年，寿命达到87.1岁，而65岁的男性预期可以再活19.3年，寿命达84.3岁。

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统计局的报告说，虽然人均寿命的变化受多个因素影响， 但主要是死亡者的年龄因素。在不列颠·哥伦比亚省，人均寿命下降最为显着，其中2017年的预期寿命甚至出现连续第二年下降，主要是因为20至44岁的男性死亡率增加。

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按照加拿大统计局的分析，本来随着健康生活理念的普及和医疗科技的进步，即使患了癌症的上年纪者寿命也在延长。但年轻男性因过量使用毒品性药物的死亡率大幅增加，几乎完全抵消了这些正面效果。年轻女性也有类似的状况，但程度较轻。

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这一趋势在2015年之后急剧恶化，根据2017年的不完全统计， 那一年加拿大有4,108人因使用阿片列药物过量死亡，其中约1,100人属于30至39岁年龄组。当年男性死亡人数是2015年的2.1倍，女性则为1.6倍。而这一数字还可能是低估了因毒品死亡的人数，因为在某些情况下，死亡的原因仍在调查中，还没有最后确定。

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即使按照这一不完全的统计数字计算，因过量使用阿片列药物死亡的年轻人口已经拉低了加拿大人口的平均寿命，男性被拉低0.12岁， 女性被拉低0.03岁。若按分省的情况来看，2016至2017年不列颠·哥伦比亚省人均寿命缩短了0.29岁，阿尔伯塔省缩短了0.24岁。

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