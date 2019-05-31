她曾经因和华人相爱入狱：维尔玛.德默森去世

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大的五月是花事最盛的一个月，也是亚洲文化月。纯属巧合，维尔玛.德默森老人（Velma Demerson）在今年这个月的13号去世了，享年98岁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

八十年前，也是在五月的一天早上，两名多伦多警察突然登门，逮捕了18岁的德默森。她的“罪行”是爱上了一个华人青年，与他同居并怀孕了。严格说来，加拿大法律并没有禁止与异族婚恋。但是按照当时的“安大略女性庇护法”，该省的父母有权控告21岁以下的女儿不服管教，把她们送去坐牢。德默森的父母反对她和华人恋爱，来抓她的警察正是她父亲亲自带来的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略女性庇护法制定于1897年。除了“不服管教”的女儿外，16岁至35岁的安省女性如果被指控当众醉酒，行为放荡或婚外怀孕，按照该法也可以被判处监禁。这项法律在1964年被废除。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大电影制作人凯琳.李（karin Lee ）正在拍摄一部以德默森的经历为题材的纪录片。她在接受CBC采访时说，她第一次听说德默森的经历时非常震惊。她无法想象一个女孩子会因为父亲不喜欢自己的男朋友就被送进监狱。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

和咖啡馆的华人服务生相爱

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

凯琳.李说，德默森有一次随母亲及几个朋友去咖啡馆，对一个姓叶的华人服务生一见钟情。她后来告诉李，叶是她见过的最彬彬有礼的人，而且长得好看。两人开始约会，不久后便订婚并住在了一起。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

那时她的父母已经离婚，她和母亲住在多伦多。她父亲远在新不伦瑞克省，但是当他听说女儿和一个华人在一起时，立刻坐火车赶到多伦多。他原本是想让警察把叶抓起来，但是很快了解到，法律不能帮他达到这个目的，倒是可以让他把女儿送进监狱。他完全不能接受女儿嫁给一个华人，更不能接受自己将来的外孙有一半华人血统。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

德默森被关押了10个月，在狱中生下了儿子小哈里。她出狱后和叶结了婚，并因此被剥夺了加拿大国籍。按照当时的加拿大法律，女性结婚后国籍必须随丈夫。德默森直到2004年才恢复加拿大国籍。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这段婚姻只维持了三年。她没有获得儿子的抚养权。小哈里被送去寄养，在26岁那年溺水死亡。德默森离婚后搬到温哥华。她后来再婚，重新建立家庭，生了一儿一女。但是这段婚姻后来也以离异告终。她学了秘书课程，在律师事务所找到工作，独自抚养儿女成人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为自己和他人争取公正

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

年轻时的那段经历始终缠绕着她。67岁时，她终于有闲暇梳理过去。她回到多伦多，为自己的遭遇寻找答案。她查阅了大量资料，发现自己并不是安省女性庇护法唯一的受害者。李说，她了解到的事越多，就越愤怒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她聘请了一个律师，要求安大略省政府对她做出道歉和赔偿。她的努力受到了舆论界关注，并得到了一些政界人士，学者，人权团体和华人社区的支持。终于在2002年，安大略省政府向她做出道歉，并就她的索赔与她达成庭外和解。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

德默森的初衷是为自己恢复名誉。李说，可贵的是，这个目的达到以后，她并没有停下来。她成了一个积极的社会活动人士，经常应邀去学校和社区演讲，继续查找资料，不停地给政界人士写信，希望为所有因安省女性庇护法被关押的女性争得一个道歉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2004年，她出版了自传《不服管教》，2018年，温哥华的联邦议员弗莱（Hedy Fry）去看她，代表联邦政府为曾剥夺她的国籍道歉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过她最后还是没能为其他女性争取到那个道歉。李说，她答应过德默森为此继续努力，并且要讲出她的故事。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Carol Off, Sarah Jackson, Sheena Goodyear, Toronto Star, Paul Hunter）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

爱上华人的代价：维尔玛.德默森的故事

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关链接：《不服管教》（Incorrigible）, by Karin Lee



加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada