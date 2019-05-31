4小时20分：加拿大女子的平板支撑成绩载入吉尼斯世界纪录

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48岁的达娜.格罗瓦卡（Dana Glowacka）是魁北克省蒙特利尔市的一个家庭主妇。两个星期前，她做了4个小时零20分钟的平板支撑，这个成绩被载入吉尼斯世界纪录。

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格罗瓦卡练习平板支撑不过四年时间。但是她一向喜爱运动，少女时代曾是速滑选手，参加过全国比赛。在发现平板支撑前，她一直坚持做瑜伽和健身。

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是她15岁的儿子让她对平板支撑发生了兴趣。她第一次尝试坚持了4分钟，此后逐渐延长。2016年，她参加了北京平板支撑世界杯，取得2小时零5分的成绩。那是她第一次正式参加比赛。

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格罗瓦卡表示，接下来她将休息一段时间，重新开始练瑜伽。当然，她的“休息”仍然包括每天两次、每次1小时零15分钟的平板支撑。

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平板支撑是一个练习核心肌群（即腰椎和骨盆周围的肌肉群）的有效动作。格罗瓦卡说，她的练习并不浪费时间，因为可以同时听歌，网聊，看电视，而且省掉了去健身房路上来回的时间。

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（RCI avec Radio-Canada, Jean-François Chabot）

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