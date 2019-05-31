加拿大政府宣布保护新移民家暴受害者和外劳的新措施

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加拿大移民部长胡森（Ahmed Hussen）星期五（5月31日）宣布，还没有获得永久居留权或居留权取决于配偶的新移民，如果遭受家庭暴力，将可以申请临时居留许可。获得该许可的人有权工作和享受医疗保险。这项新政策将从7月26日开始实行。

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另外自本周二起，持单一雇主工作许可的外国劳工可以申请“开放工作许可”。这将帮助遭到雇主剥削和暴力对待的外劳逃脱恶劣的工作环境。如果外劳以遭遇不公平对待为理由申请开放工作许可，其雇主还将受到调查。

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由于害怕失去在加拿大居留或工作的权利，被配偶担保的新移民和只能为一个雇主工作的外劳在遭到虐待或不公时常常不敢声张。胡森在今天的新闻发布会上表示，没有一个工人在受到雇主剥削欺凌时应该害怕失去工作，没有一个被配偶担保的移民申请人在遭到家暴时应该担心自己的移民身份。

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（RCI with CBC News, Kathleen Harris）

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