3D打印机盖房子的时代快来了

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用3D技术打印工具、家具、音箱等小东西已经不新鲜，用3D打印机盖房子好像还是新鲜事。

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3D打印机

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加拿大不列颠哥伦比亚省的一位科技专家发明的3D水泥打印机要把3D打印机盖房子的事情普及到普通百姓家，因为使用他发明的这种水泥3D打印机盖出来的房子又快又好、只用几天房子就盖好了、成本还特别低。

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发明这一水泥3D打印机的加拿大人是Paul Tinari博士。他说其发明的这种水泥3D打印机特别适合建设低成本的廉租房和在遭受灾害的地区重建家园。

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盖房技术革命

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比如在遭受龙卷风、飓风、地震灾害的地区常常有大量住宅被毁，到目前为止如何为灾区民众重建住房是一个极大的挑战；耗资巨大不说、需要的时间往往是好几年。而用3D打印机可以在几天之内就完成灾区住宅重建工作，成本只有传统住宅建造方式的零头。

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Paul Tinari博士说他早在上个世纪80年代为美国宇航局工作时就已经开始试验性使用3D打印技术，但那时电脑还不像现在这样普及和有超强的计算能力，所以那时3D打印技术的研发使用受到很大的局限。而现在体积不大的电脑已经强大到可以完成复杂的设计和施工工作，这为用3D打印技术建造房子提供了很好的基础。

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Paul Tinari博士不久前在温哥华郊区博纳比市演示了水泥3D打印机建造房子的过程。由电脑操控的一个盒子形状的悬空水泥打印机把搅拌好的水泥喷洒在预定的位置。当浇筑的一层水泥干固后、下一层水泥又被3D打印机喷洒上去。

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Paul Tinari博士介绍说，他的水泥打印机可以在24小时内建好一个有四个卧室住宅的外墙，成本只有传统建房方式的十分之一。

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又快又便宜

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Paul Tinari指出，传统建造住房的方式从罗马帝国时代开始到现在几乎没有什么变化，而3D打印技术为建筑技术领域的革命性变革提供了多种多样的可能性。

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Paul Tinari博士说，他研制水泥打印机的项目幸运地得到了Civilian Advanced Research Projects Agency一百万加元的资助，现在加拿大国家研究理事会也有兴趣对他的水泥3D打印机建房项目提供资助。

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Paul Tinari的3D水泥打印机建房技术开始商业性建造住房还需要先通过墙体和承重结构的强度检验才能获得建筑许可。

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Paul Tinari博士说，建造住房的主体结构只是开始，下一代3D建房打印机还将具有打印石膏墙板、3D打印下水系统和3D打印家具的能力。

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Paul Tinari乐观的认为，3D打印机的应用前景是无限的。他喜欢开的一个玩笑是，今后的3D打印机连人都可以打印。

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RCI with Eva Uguen-Csenge · CBC News

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