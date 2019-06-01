谷歌新闻倡议创新项目在北美开放申请，最高资助30万美元

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2019年5月28日，谷歌新闻倡议创新项目在北美开始开放申请。这个从欧洲开始的新闻项目是谷歌希望在新闻界饱受网络和数字变革压力的情况下，为新闻或者媒体界作出的一些实质性的支持。同时也缓解自己被指责为“新闻内容破坏者”的压力。项目资助总额为3亿美元，目的是“旨在产生可与更广泛新闻行业共享的知识和思想领导力”。

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在正式来到北美之前，谷歌已经在欧洲和亚洲资助了众多新闻业创新的项目。谷歌将为选定的项目提供高达30万美元的资金，为项目总成本的70%提供资金。

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申请资格

谷歌表示新闻倡议创新项目向各种规模的组织开放，包括本地数字新闻、初创企业、非政府组织、行业组织、广播公司、传统新闻组织、自由职业者和独资经营者。

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而这些组织或机构需要有创造创新、原创的新闻，用值得信赖的新闻内容启发公民。项目侧重于鼓励更可持续的新闻生态系统。

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项目评估条件

谷歌为申请项目提供了4个具体指标：

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– 对新闻生态系统的影响：项目应展示出对创造新的收入来源和/或改变人们消费数字新闻的方式产生重大积极影响的潜力。

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– 创新：首选项目将具有创新性(使用技术、商业模式、新的读者参与方式等) 并对申请人和用户具有变革性。

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– 可行性：项目应展示清晰的指标和衡量标准，甚至相关的商业计划，并列出关键风险和缓解步骤。

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– 启发性：该项目如何帮助新闻机构相互学习？愿意分享知识、开放源代码和/或为整体生态系统的改善做出贡献。

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同时也列出了不符合资助条件的项目：

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– 仅与新闻报道相关的项目或仅将新闻内容翻译成其他语言的项目

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– 旧出版系统的升级

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– 仅涉及整理或列出数据的项目(例如，发布职务列表或股票交易数据，或重新发布新闻专线文章)

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– 仅培训或教育项目

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– 没有任何货币化组成部分的项目

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– 不影响新闻机构的项目

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– 反映研究而没有实施的项目

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目前，项目的申请者需要是加拿大(不包括魁北克)和美国注册的公司或组织。非公司组织必须在北美地区注册。如果未注册，主要营业地需要在北美。

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数字指标和时限

谷歌要求所有项目都有明确的指标，从用户角度和/或业务角度显示项目的影响(如受众指标、相关业务计划等)。成功的项目需要在一年内交付。

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谷歌表示项目可以是实验性，但必须有可测量的、定义明确的目标，他们将鼓励通过明确的关键绩效指标(KPIs)来明确项目的成功机会。

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