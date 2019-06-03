Fred Chartrand/Canadian Press

MMIWG调查结论：加拿大种族灭绝土著人

作者 方华 |
china@rcinet.ca
星期一 3 六月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在经过近三年的公众调查、听取了2千多人的证词、耗资9200万加元后，失踪和被谋杀土著人女性Missing and Murdered Indigenous Women and Girls inquiry调查报告加东时间63日星期一上午9点钟被公布。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这一调查报告的发布仪式在与加拿大首都渥太华相邻的魁北克省Gatineau市举行，加拿大联邦政府总理特鲁多出席了这个活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

种族屠杀

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大广播公司提前得到的长达1200页的调查报告，这一失踪和被谋杀土著人女性公众调查报告得出的结论是，过去几十年几千名土著人女孩、成年女性失踪和被谋杀是加拿大存在的针对土著人种族灭绝问题的反映，她们是种族灭绝的牺牲品。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC News

对于报告中多次使用和反复提到的种族灭绝一词，失踪和被谋杀土著人女性公众调查MMIWG委员会虽然承认在报告中使用这一词存在争议，但引用1973年以来对种族灭绝问题的研究、2013年环球邮报上发表的专栏文章、和2015年加拿大对半个多世纪前加拿大政府强迫土著人儿童进入寄宿学校接受英语文化教育做法的调查报告得出的结论，作为其在报告中使用“种族灭绝印第安人”用语的依据。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

230条建议

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这份名为“重获权利和地位Reclaiming Power and Place”的报告提出了230条建议，呼吁加拿大各级政府、执法机关、和加拿大公众采取有效措施解决针对土著人女性和女孩，针对2SLGBTQQIA，也就是双灵、女同性恋、男同性恋、双性恋、变性人、同性恋、性取向不确定、双性人和无性恋者的暴力行为。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这一调查报告指出，当谋杀案受害人是土著人时，经常出现的问题是案件调查者由于对土著人的偏见而对破案不认真，结果是谋杀土著人的案件侦破率很低。即便是杀害土著人女性的谋杀案侥幸破案，检察院也经常与被告方达成用认罪换取较轻起诉罪名的讨价还价协议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Troy Fleece/Canadian Press

该调查报告给出的让土著人能够得到司法公正的具体建议是，任命更多的土著人法官、聘用更多的土著人警官；如果做不到这一点，就应该为土著人设立专门的法院系统。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为了大幅度提高土著人被谋杀案件的破案率，该调查报告要求联邦政府和省政府增拨资源、在与土著人社团进行充分协商的基础上加强土著人警察力量，使其不再是花瓶摆设。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该报告还要求加拿大各级政府拿出足够的资源以确保土著人暴力案件的受害者得到保护、医疗服务和心理咨询服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上述调查报告提出的另一个建议是要求联邦政府和省政府把土著人语言作为与英语、法语并列的官方语言。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

积累灰尘？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于失踪和被谋杀土著人女性公众调查报告的发表，土著人维权人士一方面表示欢迎，一方面希望这一调查报告不要被搁置在文件档案架上去积累岁月的灰尘。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

失踪和被谋杀土著人女性公众调查MMIWG委员会过去三年的调查工作并不顺利，不但有调查委员会委员、高级助手辞职的问题，而且无法在原定的2018111日呈交其调查报告。该委员会要求联邦政府再给两年的时间和5千万加元的附加经费，但自由党联邦政府只同意给半年的延长期。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with John Paul Tasker 、Jorge Barrera · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 加拿大原住民

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Risque de décès plus élevé chez les «bébés OGM» protégés contre le sida

Three senior women walking.RCI | English

Older women don’t need to walk 10,000 steps: study

RCI | Español

Artistas cubanos privados de los servicios canadienses de inmigración en La Habana

العربية | RCI

الرسوم الأميركية على الواردات المكسيكية وأثرها على المستهلك في دول "نافتا" الثلاث