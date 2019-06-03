MMIWG调查结论：加拿大种族灭绝土著人

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在经过近三年的公众调查、听取了2千多人的证词、耗资9200万加元后，失踪和被谋杀土著人女性Missing and Murdered Indigenous Women and Girls inquiry调查报告加东时间6月3日星期一上午9点钟被公布。

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这一调查报告的发布仪式在与加拿大首都渥太华相邻的魁北克省Gatineau市举行，加拿大联邦政府总理特鲁多出席了这个活动。

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种族屠杀

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根据加拿大广播公司提前得到的长达1200页的调查报告，这一失踪和被谋杀土著人女性公众调查报告得出的结论是，过去几十年几千名土著人女孩、成年女性失踪和被谋杀是加拿大存在的针对土著人种族灭绝问题的反映，她们是种族灭绝的牺牲品。

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对于报告中多次使用和反复提到的种族灭绝一词，失踪和被谋杀土著人女性公众调查MMIWG委员会虽然承认在报告中使用这一词存在争议，但引用1973年以来对种族灭绝问题的研究、2013年环球邮报上发表的专栏文章、和2015年加拿大对半个多世纪前加拿大政府强迫土著人儿童进入寄宿学校接受英语文化教育做法的调查报告得出的结论，作为其在报告中使用“种族灭绝印第安人”用语的依据。

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230条建议

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这份名为“重获权利和地位Reclaiming Power and Place”的报告提出了230条建议，呼吁加拿大各级政府、执法机关、和加拿大公众采取有效措施解决针对土著人女性和女孩，针对2SLGBTQQIA，也就是双灵、女同性恋、男同性恋、双性恋、变性人、同性恋、性取向不确定、双性人和无性恋者的暴力行为。

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这一调查报告指出，当谋杀案受害人是土著人时，经常出现的问题是案件调查者由于对土著人的偏见而对破案不认真，结果是谋杀土著人的案件侦破率很低。即便是杀害土著人女性的谋杀案侥幸破案，检察院也经常与被告方达成用认罪换取较轻起诉罪名的讨价还价协议。

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该调查报告给出的让土著人能够得到司法公正的具体建议是，任命更多的土著人法官、聘用更多的土著人警官；如果做不到这一点，就应该为土著人设立专门的法院系统。

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为了大幅度提高土著人被谋杀案件的破案率，该调查报告要求联邦政府和省政府增拨资源、在与土著人社团进行充分协商的基础上加强土著人警察力量，使其不再是花瓶摆设。

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该报告还要求加拿大各级政府拿出足够的资源以确保土著人暴力案件的受害者得到保护、医疗服务和心理咨询服务。

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上述调查报告提出的另一个建议是要求联邦政府和省政府把土著人语言作为与英语、法语并列的官方语言。

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积累灰尘？

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对于失踪和被谋杀土著人女性公众调查报告的发表，土著人维权人士一方面表示欢迎，一方面希望这一调查报告不要被搁置在文件档案架上去积累岁月的灰尘。

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失踪和被谋杀土著人女性公众调查MMIWG委员会过去三年的调查工作并不顺利，不但有调查委员会委员、高级助手辞职的问题，而且无法在原定的2018年11月1日呈交其调查报告。该委员会要求联邦政府再给两年的时间和5千万加元的附加经费，但自由党联邦政府只同意给半年的延长期。

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RCI with John Paul Tasker 、Jorge Barrera · CBC News

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