保守党前部长：MMIWG报告沦为政治宣传

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在失踪和被谋杀土著人女性公众调查报告被媒体报道后，加拿大社会出现了一些质疑的声音，主要集中在几千名土著人女性失踪和被谋杀是否属于种族灭绝的问题。

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在本届自由党政府上台前在2013年到2015年期间担任哈珀保守党政府土著人事务部长的Bernard Valcourt指责这一报告沦为政治宣传。

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Bernard Valcourt星期五在推特上问到，这些维权人士还要走多远？搞这么个宣传报告花了纳税人多少钱？这个公众调查查出了什么我们以前不知道的事情？

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虽然Bernard Valcourt的上述推文很快受到土著人维权人士的猛烈抨击，但他在星期日接受加拿大广播公司采访时不但没有退让、反而再次表示他反对加拿大被指责对土著人犯下种族灭绝罪行的说法；并说他理解的“种族灭绝”就是指个词本来的意思，加拿大政府对待土著人的做法不是种族灭绝。

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特鲁多自由党政府土著人事务部长Carolyn Bennett星期日发推谴责了Bernard Valcourt的上述说法，并呼吁保守党领袖谢尔站出来公开批评Bernard Valcourt。

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失踪和被谋杀土著人女性公众调查报告中指出，时任联邦政府土著人事务部长Bernard Valcourt引用皇家骑警的数字说70%被谋杀的土著人女性死于土著人男子之手的说法是错误的，因为皇家骑警提供的上述统计数字不准确、使用的统计方法也不正确。

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RCI with Jorge Barrera · CBC News

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