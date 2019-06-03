少数党政府在加拿大渐成趋势

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两年来加拿大有越来越多的省份由少数党政府上台执政。如果加拿大政坛的这一趋势继续下去，则今年秋天联邦大选的结果可能会是少数党政府上台执政。

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2017年，加拿大太平洋沿岸的不列颠哥伦比亚省出现新民主党少数党政府；2018年绿党与人民联盟党一道拿下新布伦瑞克省议会一半的席位，导致了“半数党政府”；今年爱德华王子岛省省选的结果也是少数党政府；而纽芬兰省今年的省选结果是“半数党政府”。

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这出现了加拿大历史上从来没有过的同时有四个省由少数党政府执政的情况。

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政治分析家们指出，少数党政府的出现反映了加拿大选民群体分裂的政治现状，传统政党对不少选民缺乏吸引力。

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最近一段时间的民意测验显示，有14%的加拿大选民准备把选票投给从来没有执政经验的政党、甚至是从来没有当过反对党的政党。

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RCI with Éric Grenier · CBC News

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