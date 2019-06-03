蒙特利尔年度环岛骑车活动有 22000 人参加

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在刚过去的这个周日（6月2日），尽管下着大雨，仍有大约 22,000 名骑自行车的人参加了蒙特利尔一年一度的 “自行车环岛骑”（Tour de l’Île）。

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参加者们从市内公园 Jeanne-Mance Park 出发，穿过 Côte-des-Neige、LaSalle、Verdun、Ville-Marie 和 Notre-Dame-de-Grâce 小区，最后在 Jeanne-Mance 汇合。

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完成了环岛骑行后，参加者们穿着雨衣，兴高采烈，聚在一起举行庆祝活动。

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市长 Valérie Plante 也参加了这次活动，她说：

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骑自行车让人感到高兴，让人感到自由，我们鼓励大家都骑自行车。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔市的 Tour de l’Île 起始于1985 年，每年都能吸引数万参加者，今年的环岛骑车路线分为 25 公里和 50 公里，主要分布在蒙特利尔的西部和西南部。

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与每年一样，在 Tour de l’Île 活动期间，蒙特利尔市内大量封路，开车的人不得不绕路，交通堵塞极为严重。

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(Radio Canada)

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