德勤：加拿大大麻食品市场将利润丰厚

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根据德勤会计师事务所（Deloitte）的一份新报告，加拿大含大麻产品的的市场价值每年可达 27 亿加元，其中一半将为大麻食品市场。

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加拿大联邦政府已经在 2 月份完成了关于含大麻食品规则草案的咨询，该法规将在 2019 年 10 月 17 日生效。

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德勤最近对 2,000 名加拿大人进行的一项调查显示，自从去年10 月大麻合法化以来，加拿大的消费者正在从合法大麻店购买各种大麻产品，包括干大麻花、大麻油、大麻植物和种子等。

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现在，大麻公司以及食品和饮料制造商们一直在准备推出其他的产品，包括含大麻的糖果点心，含大麻的饮料等，制造商们认为这些产品将能吸引更广泛的人群，尤其是那些对吸食大麻不感兴趣的人。

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（CBC，CP）

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