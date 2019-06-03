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独具魅力：魁北克城大受海外影视拍摄组青睐

作者 赵黎 |
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星期一 3 六月, 2019 , 暂无评论 ↓

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在加拿大魁北克省的省会 – 魁北克市 （也叫魁北克城，Ville de Québec），来自外国的电影和电视剧摄制组越来越多。

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加拿大广播公司报道说，魁北克城正在越来越吸引海外的电影/电视剧制作公司，这给这座城市带来了重大的经济效益。

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拥有大量理想的拍摄场地

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魁北克市行政委员会负责文化事务的 Alicia Despins 告诉加拿大广播公司，尽管魁北克城的电影业不像蒙特利尔和多伦多的那么发达，但这个城市的市区、老城区、郊区都有着独具特点的场所，为电影/电视拍摄组提供了各种有吸引力的拍摄场地。

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Photo: Radio-Canada / Sébastien Vachon

她说，魁北克市是一个非常适合在外面拍摄的城市，近年来我们看到来这里拍摄的剧组不断增多。

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今年至少有 36部开拍

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根据市政府提供的数据，到目前为止，今年已经有 36 部电影/电视剧排在了魁北克市的拍摄 “日历”上。

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6月下旬，由美国国家地理（National Geographic）杂志制作的一个电视剧系列 – Barkskins 将在魁北克市地区开拍，这个系列将回溯 17 世纪欧洲人登陆新法兰西的旅程。

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Alicia Despins 说，Barkskins 是一个大规模制作，拍摄场地会有超过 100人，整个拍摄将持续 6 个月，主要在魁北克市的郊区拍摄。

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与此同时，还有不少拍摄项目在探讨的过程中，魁市希望今年能创造拍摄新记录。

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Alicia Despins 女士表示，从长远来看，我们认为魁北克市将会成为魁省的一个电影中心。

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经济效益

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海外摄制组来拍摄，自然会在拍摄期间带来酒店、餐馆等直接经济利益，除此以外，电影电视剧还具有更为长久的 “间接效应”。

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最好的证据之一，就是 2016 年在魁北克市拍摄的韩剧 Goblin这部电视剧的成功给魁北克市地区带来了大批亚洲游客。

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(Radio-Canada)

魁北克市行政委员会负责文化事务的 Alicia Despins 表示，这部韩剧取得了巨大成功，来自韩国的旅游者大增，现在仍然能感受到这一影响，而且，这部韩剧将被翻译成中文，因此我们预计未来几年来自中国的旅游者也会出现大幅增长。

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(Radio-Canada)

（Radio Canada / Alexandra Duval）

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