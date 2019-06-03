加拿大将协助监督联合国制裁朝鲜决议的执行情况

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加拿大将在今后两年中派出护卫舰和海上巡逻飞机，参加监督联合国制裁朝鲜决议执行情况的“霓虹行动”。加拿大国防部长萨吉安（Harjit Sajjan）和日本防卫大臣岩屋毅星期一（6月3日）在东京发表联合声明，宣布了这一决定。

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加拿大国防部的声明说，加拿大将首先派出“里贾纳”号护卫舰和“阿斯泰利克斯”号补给舰，以后可能还会派出潜艇。它们的任务是监督是否有货轮和游轮在外海向朝鲜船只输送物资。

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萨吉安在刚刚过去的周末参加了在新加坡召开的亚洲安全峰会，然后前往日本访问，和岩屋毅等官员举行会谈，讨论两国军事合作事宜。今年4月底日本首相安倍晋三访问加拿大时，已经和加拿大总理特鲁多讨论过两国加强军事合作的可能性。

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萨吉安和岩屋毅的联合声明还对东海和南海的局势表示严重关注，并对可能加剧当地紧张局势、影响地区稳定和航运秩序的单边行动表示强烈反对。

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（RCI with CBC News, Murray Brewster）

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