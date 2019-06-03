加东新斯科舍省渔民吸毒，皆因工作太幸苦，咖啡不足以提神

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据加拿大广播公司法语部（Radio-Canada）报道，加拿大东部新斯科舍省越来越多的渔民为了应付长时间高强度的工作而求助于可卡因等硬性毒品。

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一个名叫索尔涅的当地渔民告诉记者，吸毒的情况在渔民当中相当普遍，几乎每个港口都有人谈论。渔民的经济压力很大。不算船和网等设备，光是一张捕捞许可证就需要80万加元。所以很多渔民在捕捞季节拼命干活，用毒品提神。“咖啡都不够力。”

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海上巡警最远只到离岸22公里的海面上，而且并不搜查船只，警察只有在有人报警时才会出动。出海打鱼时船员几乎与世隔绝，看到有人吸毒，同伴也并不敢干预。

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他说，吸毒以后驾船的渔民会给自己和其他船只造成危险，吸毒上瘾会给沿海渔村带来社会问题。这是很令人担忧的。

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（RCI avec Radio-Canada, Stéphanie Blanchet）

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