Anna Côté 13岁时被学校音乐教师性侵 / CBC

加拿大学校性侵学生问题并未缓解

作者 方华 |
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星期二 4 六月, 2019 , 暂无评论 ↓

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虽然加拿大等西方国家维护女性权益、反性侵、反性骚扰的运动已经取得了长足的进展，但在学校针对女孩的性侵问题并没有得到缓解。

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问题依旧

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加拿大广播公司报道说，根据保护儿童免受性侵危害的维权组织加拿大儿童保护中心Canadian Centre for Child Protection的统计数字，过去17个月中有108件性侵儿童的事件被举报，平均不到一个星期就有一件对学生性侵施暴的事件发生，这与过去20年平均每年发生的学校教师对学生性侵事件的数量相同。

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20181月份以来发生的108件学校教师被举报性侵学生的事件中，有36件或者被法庭定罪、或者被教师管理机构裁定有关教师行为违规而吊销其教师执照；还有不少被举报性侵的教师在等待法庭的审理。

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根据加拿大儿童保护中心的统计数字，在1997年到2017年的二十年时间里有约1300件教师被举报性侵学生的事件。这些性侵举报后来被证明是没有根据举报的比例非常低。

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统计数字哪里来

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加拿大儿童保护中心教育部主任 Noni Classen / Julie Ireton/CBC

加拿大儿童保护中心是根据法庭裁决、媒体报道、各省负责发放教师执照和管理教师行为操守机构的记录对学校教师性侵学生的行为进行统计的。

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加拿大儿童保护中心教育部主任Noni Classen指出，这一统计数字说明加拿大学校中学生遭到教师性侵的问题依然存在，这让不少人对此感到意外和难以理解，他们以为在21世纪加拿大学校已经有系统的政策和措施防止教师性侵学生的事件发生。

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收听

Anna的噩梦

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在中学受到教师性侵的女孩Anna Côté的母亲Shelagh MacDonald认为，她相信学校里肯定有禁止性侵行为的政策和规定，但问题是这些都只停留在纸面上。

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Anna Côté在渥太华J.H. Putman Public School中学上学时受到其音乐教师的性侵，当时她13岁，其音乐老师Phillip Nolan在6个月的时间里多次对她性侵。

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Anna Côté 说当时连她的一些男同学都发现事情不对头，他们联手设立一个假名电邮网址，警告Phillip Nolan不要对Anna Côté等女孩乱动手脚；但校方却没有对Phillip Nolan采取任何措施。

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Phillip Nolan曾经是加拿大前总理哈珀的业余乐队中的鼓手。

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Anna Côté后来把Phillip Nolan告上法庭。2016年法院判处Phillip Nolan有罪并把他关进监狱，安大略省有关当局也吊销了Phillip Nolan的教师执照。

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Anna Côté在法庭对Phillip Nolan做出有罪裁决后要求法庭取消对媒体实名报道该案受害者的禁令，以唤起公众对学校教师性侵学生问题的重视。

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Anna 的母亲 Shelagh MacDonald / CBC

加拿大广播公司的调查显示，Anna Côté上学的中学过去几十年时间里先后有三位教师性侵了多名学生。

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培训

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加拿大儿童保护中心教育部主任Noni Classen的日常工作主要是到加拿大各地为中小学教师们提供培训，让他们了解如何对学校教师性侵儿童的问题防患于未然、如何有效的保护学生的身心健康。

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Noni Classen指出，学校教师对学生的性侵行为很少发生在学校正常的授课活动中，而是发生在课外活动中，比如学校组织的外出旅行参观活动、外出体育比赛活动、外出音乐演出活动等；所以这些活动一定要得到校领导的批准、一定有专人负责、活动安排一定要公开和透明。

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加拿大儿童保护中心教育部主任Noni Classen承认，有时候教师行为虽然不属于性侵、但却容易受到质疑。比如，校长义务出任学校女排的教练，在排练休息时他用手抚弄女生的长发并拍打女孩的肩背，这样的举动就有些过界；所以男教师应该停止这样的举动，以避免更加越界的行为。

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RCI with Julie Ireton · CBC News

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