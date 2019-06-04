咖啡豆价格猛跌但咖啡价不降反升

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加拿大人买咖啡的时候已习惯了咖啡售价只升不降，但如果知道现在国际市场咖啡豆的价格已经跌到十多年来的最低点，他们可能就不会那么淡定了。

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现在美国纽约大宗商品市场一磅咖啡豆的售价已经低于1美元，这差不多是2016年咖啡豆价格的一半；目前世界市场销售的咖啡豆有61%是以低于生产成本的价格出售的。

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所以会出现咖啡豆价格下跌到13年来最低点的情况虽然有很多原因，但最重要的是供大于求的问题。

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近年来世界最大的咖啡生产国巴西的咖啡生产能力不断增加，2018年巴西咖啡农场生产出7千万包咖啡豆，占世界咖啡总产量的40%。

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虽然世界咖啡消费量也在增加，每秒钟售出3万5千杯咖啡，但除了巴西在增加咖啡豆产量之外，不少其他国家也加入咖啡市场的竞争，要与有百年咖啡大国历史的巴西分一杯羹。

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巴西近年来享有一个新的竞争优势，这就是巴西货币Real在外汇市场的币值过去5年贬值了一半，这给巴西的出口带来了很大竞争优势。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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