中国强烈不满国务卿蓬佩奥的六四声明

中国驻美国大使馆发言人在中国大使馆的网页上发帖说,美国国务卿蓬佩奥在六四前夕发表的批评中国政府的声明是对中国内政的严重干涉、是对中国人民的冒犯、是对国际法的践踏。

美国国务卿蓬佩奥对三十年前中国大陆学生要求民主和自由的勇敢行动表示敬意,抨击中国政府动用军队在北京天安门广场镇压要求民主和自由学生的暴行,并要求中国政府公布六四死难者的真实数字。

这位美国国务卿还在声明中表示,美国等待中国走向开放和容忍社会的希望已经破灭。

六月四日星期二,中国警方在北京天安门广场和附近地区加强了戒备,外国记者被禁止进入天安门广场。

中国政府禁止任何纪念1989年六四死难者的活动。

RCI with The Associated Press、CBC News

