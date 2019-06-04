又是洪水又是龙卷风，渥太华今年天气很糟糕

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2017年，加拿大的渥太华市遭受了一次灾难性洪水袭击， 2018年，渥太华地区经历了6起龙卷风。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年，渥太华更是遭受双重打击：先是在4-5月经历了 25年来最严重的洪水，之后在上周日 （6月2日）晚上又经历了一场龙卷风。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

渥太华的天气正在变得越来越具有 “灾难性”，专家们说，随着天气持续升温，渥太华地区应该做好准备，应对越来越多来自大自然的 “愤怒发泄”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

渥太华大学 （University of Ottawa）气候系统专家兼教授保罗·贝克威思（Paul Beckwith）说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在的情况只是冰山一角，可以这么说，情况会变得更糟糕。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

气候变化

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大环境部已经证实，上周日晚上，位于渥太华东端的 Orléans 遭遇了龙卷风，一些房屋遭受了损害，这里距离渥太华市中心大约 16 公里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当地居民 Daniel Major 一边查看自家附近倒下的树木一边告诉加拿大广播公司，去年有过龙卷风，今年又来了一次，但愿今后很长时间内不会再有龙卷风。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

彼得·金贝尔 （Peter Kimbell）是加拿大环境部（Environment Canada）的一位气象学家，他居住在渥太华的东端，上周日亲眼见证了龙卷风。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，很难预测今年会不会有更多的龙卷风。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

渥太华大学的专家 Paul Beckwith 表示，我们正处在一个气候快速变化的过程中，以前不会有龙卷风的地方，现在却会有了，“常态” 被打破，新常态越来越多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

记录不足

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在渥太华地区，一些政府机构和公立机构已经开始纷纷研究自己的基础设施所面临的龙卷风风险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

国际风险学机构 （Risk Sciences International）的专家西蒙·恩（Simon Eng），他发现渥太华地区大约每14年就会遭遇一场严重的龙卷风。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

然而，尽管渥太华有发生严重龙卷风的历史，但通过科学的方法跟踪龙卷风仅在大约 30 年前才开始，数据不够，西蒙·恩表示，很难预测未来的龙卷风发生模式。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，我们没有足够的记录来追溯到 20 世纪 70 年代的情况，因此很难了解近年来的变化，很难预测今后。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大气象局 （Canadian Weather Service） 的前负责人、气候学家戈登·麦克比恩（Gordon McBean）承认，渥太华最近的运气确实不太好。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他表示，现在，龙卷风和洪水等自然灾害的来临将更为频繁，因此，像渥太华这样的城市必须做好准备。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他说：

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

我们必须首先增加检测警告系统，尽可能及时地通知加拿大人，同时还要普及知识，告诉人们龙卷风来临的时候应该做什么，这不是跑到窗户边看热闹的时候。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada