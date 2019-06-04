开放式办公室里的私人空间：一阿尔伯塔省公司设计的特殊电话间受欢迎

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

越来越多的公司把办公室改成开放式，但是员工仍经常需要有一个私人空间。一家阿尔伯塔省埃德蒙顿市的公司因此发现了商机。该公司设计了一种特殊的“电话间”，供那些在开放式办公室上班的人在需要避开众人耳目处理一点私事时使用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC记者Anis Heydari报道说，这种电话间是隔音的，面积仅够一人存身。它的设计者卡扎科夫（Nick Kazakoff）说，他是在三年前为埃德蒙顿的一栋办公楼做设计时获得这个灵感的。自那时起，这个产品引起了加拿大国内外许多公司的注意。一家德克萨斯州的公司不久前订购了五十个。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一般来说，一个人使用这种电话间的时间不会超过半小时，但是也有特例。卡扎科夫不久前刚去参观了一家纽约公司。该公司装了一个电话间后，一个性格内向的员工把它“霸占”了，整天呆在里面干活。公司只好再订购一个。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这种电话间的起步价是11000加元，并不便宜。一个花钱把办公室改成开放式的老板，是否愿意再花一笔钱为员工提供私人空间呢？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Anis Heydari）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada