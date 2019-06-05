蒙特利尔国际爵士乐节今年 40周年

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蒙特利尔国际爵士音乐节 （Festival international de jazz de Montréal）将于 6 月27日至 7月6日举行，本周二（6月4日）主办方已经公布了免费户外演出的日程。

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今年是蒙特利尔国际爵士乐节 的 40 周年，这个音乐节将以蒙特利尔市歌手 Charlotte Cardin 的表演拉开帷幕，并由魁北克省民间音乐歌手 Matt Holubowski 的表演闭幕。

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节目多样

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与往年一样，在爵士乐节期间，既有免费的室外音乐会，也有在音乐厅里举行的演出，观众们不但将能欣赏到本地音乐家的表演，同时还能观赏很多来自外国的音乐家的演出。

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前来参加爵士乐节的外国音乐家包括法国著名小号演奏家 Erik Truffaz、获得2018年法国爵士乐节年度艺术家大奖的 Thomas de Pourquery、美国歌手/钢琴家 Norah Jones、美国爵士乐歌手 Melody Gardot 和 Dianne Reeves等。

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（Radio Canada）

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